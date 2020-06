Boa’s kunnen nu ook een wapenstok krijgen

Meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen voortaan een wapenstok krijgen als burgemeesters, politie en justitie het nodig vinden. Dat is de uitkomst van het overleg dat vertegenwoordigers van de boa’s donderdag en vrijdag voerden met minister Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA). Boa’s voerden de laatste tijd actie omdat ze naast een noodknop en bodycam willen beschikken over extra verdedigingsmiddelen als pepperspray en een wapenstok. Grapperhaus was van mening dat alleen politie geweld mag gebruiken. Hij zal volgen of het experiment naar tevredenheid verloopt.

De minister wil de nieuwe regels nog voor de zomer aan de Tweede Kamer voorleggen. Boa’s die de wapenstok gebruiken, moeten net als de politie achteraf wel rekenschap afleggen. Daarnaast is het de bedoeling dat ze voor het gebruik van de wapenstok dezelfde selectie en training zullen ondergaan als agenten.

Boa’s zeggen steeds vaker te maken te krijgen met agressie, en zagen die toenemen tijdens de coronacrisis. De boa’s schreven afgelopen dinsdag in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geen bonnen uit. Directe aanleiding voor deze, en eerdere protestacties, was het incident op Hemelvaartsdag, waarbij vier ambtenaren na een identiteitscontrole op het strand van IJmuiden werden belaagd door een groep jongeren. Bij een van de boa’s werd een aantal tanden uit zijn mond geslagen.