Algenschuim veroorzaakte surfongeluk Scheveningen

De aanwezigheid van grote hoeveelheden algenschuim was de hoofdoorzaak van het surfongeval in Scheveningen waarbij in mei vijf surfers om het leven kwamen. Dat blijkt uit een eerste onderzoek naar het ongeluk dat is gedaan door het Koninklijk Nederlands Instituut voor het Onderzoek der Zee (KNIO) dat vrijdag werd gedeeld met de Haagse gemeenteraad.

Doordat er veel algenresten in zee waren en er harde wind stond, was er sprake van ongewoon veel algenschuim dat metershoog reikte. „Metingen in het Marsdiep suggereren dat na deze algenbloei de hoeveelheid algencellen in het zeewater dit jaar vier keer zo hoog was als tijdens de gemiddelde piek gedurende de afgelopen tien jaar”, is de lezen in het rapport.

Het onderzoek was onder andere ingesteld omdat de omgekomen surfers veel ervaring hadden en ze goed bekend waren met de plek waar ze het leven lieten.

Dit bericht wordt aangevuld.