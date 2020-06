Waar Trump zwijgt, spreken zijn vier voorgangers zich wel uit over racisme en politiegeweld

Het is onder Amerikaanse oud-presidenten goed gebruik zich niet (al te) openlijk te bemoeien met het beleid van hun opvolger in het Witte Huis. Te midden van de huidige protestgolf in de VS is die ongeschreven regel deze week gesneuveld. Alle vier nog levende ex-presidenten spraken zich uit over politiegeweld en racisme in het land, terwijl president Trump hier goeddeels over zweeg. Wat zeiden ze?

Barack Obama (2009-2017)

Trumps directe voorganger brak de ongeschreven regel in mei al door de epidemiebestrijding van de regering „een complete chaotische ramp” te noemen. Vrijdag gaf hij een verklaring uit waarin hij inging op de dood van George Floyd en andere recente incidenten. „We moeten altijd onthouden dat het voor miljoenen Amerikanen tragisch, pijnlijk en woestmakend genoeg ‘normaal’ is om anders behandeld te worden vanwege hun ras – of dat nu gebeurt terwijl ze te maken hebben met het zorgstelsel, met onze rechtspraak, of terwijl ze hardlopen op straat of vogels kijken in een park.” Woensdag organiseerde Obama ook een online conferentie over hervorming van politiediensten.

George W. Bush (2001-2009)

Bush en zijn vrouw Laura „weerstonden eerst de aandrang” zich uit te spreken, maar gaven dinsdag toch een verklaring uit. De dag nadat Trump had gedreigd het leger in te zetten tegen betogers, schreven ze: „Hoe beëindigen we systematisch racisme in onze samenleving? De enige manier om onszelf in een waarachtig licht te zien, is door te luisteren naar de stemmen van de velen die lijden en rouwen. Zij die deze stemmen willen laten zwijgen hebben de betekenis van Amerika niet begrepen – noch hoe het een betere plek wordt.”

Bill Clinton (1993-2001)

Bill Clinton gaf zaterdag een verklaring uit waarin hij vier vragen stelde: „Als George Floyd wit was geweest, gehandboeid en liggend op de grond, had hij nu dan nog geleefd? Waarom blijft dit gebeuren? Wat kunnen we doen om te zorgen dat elke gemeenschap het politiekorps krijgt dat ze verdient? Wat kan ik doen?” Die vragen moeten „allereerst door de mensen met macht worden beantwoord”, „maar ook door de rest van ons. [...] De toekomst van ons land hangt er van af.”

Jimmy Carter (1977-1981)

Woensdag volgde Jimmy Carter als laatste in het koor van ex-presidenten. Zonder Trump bij naam te noemen sloot hij zijn verklaring af met de zin: „We hebben een regering nodig die net zo goed is als haar bevolking, en wij zijn beter dan dit.”