Yahtzee en 50 andere klassiekers op Switch

Nintendo’s nieuwste game 51 Worldwide Games laat je schaken, dammen en pokeren op de Switch. Maar waarom moet dat digitaal, als de spellen ook analoog bestaan? De bundel is een stap in Nintendo’s verleden: het bedrijf begon in de negentiende eeuw als verkoper van papieren speelkaarten. Door 51 klassieke spellen te bundelen, biedt Nintendo nu een digitale verzamelbak met klassiekers als Mens-erger-je-niet, Vier-op-een-rij, Yahtzee, Backgammon en Domino. Ook zijn er spellen die je normaal niet aan de eettafel kan spelen, zoals airhockey. Zakelijk slim: die spellen zijn rechtenvrij.

Al die games kan je solo spelen, tegen de computer. Vooraf krijg je een korte uitleg; handig bij obscure titels als Carrom en Sterhalma. Maar de bundel komt het beste tot zijn recht met medespelers. Je kunt tegen elkaar spelen op één Switch: het aanraakscherm of de los te koppelen gamepads gebruik je om dezelfde machine te bedienen. Bij airhockey zie je de tafel dan van boven, zodat je het scherm tussen beide spelers kan leggen. Kaartspellen als poker kunnen niet op één Switch worden gespeeld, omdat je dan elkaars kaarten kan inzien. Heb je meerdere Switch-spelcomputers in huis, dan kun je ook draadloos spelen. Bij andere games moet ieder dan een kopie bezitten, maar niet bij 51 Worldwide Games: tot vier mensen kunnen op één editie aan de slag.

Toch voelt deze bundel gek: veel van deze spellen waren allang samen te spellen op een spelbord of met een pak kaarten. Ze liggen bij iedereen in de kast, of zijn goedkoop te krijgen. 51 Worldwide Games kost 40 euro, een Switch minstens 200 euro. De game heeft wel een online speeloptie, maar dat is dan het voornaamste verschil met de ouderwetse spellen. Maar wie al die 51 analoge spellen wil meenemen op vakantie, vult zo zijn hele kofferbak. De Switch daarentegen past in een (grote) broekzak. Zo lijkt 51 Worldwide Games gemaakt voor de achterbank, tijdens de rit naar Frankrijk of waar we ook heen kunnen deze zomer.

Game 51 Worldwide Games Vanaf 5 juni verkrijgbaar voor Nintendo Switch. € 39,99. ●●●●●