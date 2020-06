Verenigde Staten Trump krabbelt terug: ‘Denk niet dat het leger nodig is’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat hij niet denkt dat het leger ingezet hoeft te worden om de demonstraties in de VS in de hand te houden. Hij dreigde eerder deze week het leger in te zetten in staten waar protesten uit de hand lopen, maar krabbelde woensdagavond lokale tijd terug. „Het ligt eraan, maar ik denk niet dat we het leger nodig hebben.”

Zijn minister van Defensie Mark Esper sprak zich eerder op de dag openlijk uit tegen de inzet van militairen. „De optie het leger in te schakelen voor ordehandhaving dient alleen in de urgentste en ernstigste situaties. We zijn nu niet in zo’n situatie”, aldus Esper.

Voormalig Defensie-minister James Mattis heeft harde kritiek geuit op Trump. In een opiniestuk in The Atlantic noemt hij zijn ex-baas „een gevaar voor de grondwet” en stelt hij dat Trump bewust verdeeldheid zaait.

„Hij is de eerste president die niet eens probeert het volk te verbinden. In plaats ervan probeert hij de Amerikanen te verdelen”, aldus Mattis. „We zijn getuige van drie jaar zonder volwassen leiders.”

Trump reageerde op Twitter door zijn oud-minister de „meest overschatte generaal” ter wereld te noemen en het een eer te hebben gevonden hem te ontslaan.

Mattis stapte in 2018 op uit protest tegen het Syrië-beleid. (NRC)

