UvA mag voorlopig doorgaan met ‘bespioneren’ student bij tentamen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) mag voorlopig doorgaan met het gebruik van ‘spionagesoftware’ om tijdens online tentamens te controleren of studenten niet vals spelen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam donderdagavond bepaald in een kort geding dat de studentenraad van de universiteit had aangespannen.

De studenten eisten dat de UvA per direct zou stoppen met het gebruik van surveillanceprogramma Proctorio. Dat zou betekenen dat de online tentamens van ruim tweeduizend studenten vrijdag niet door zouden gaan.

Vanwege de coronacrisis heeft de UvA tot nu toe bijna dertig tentamens met Proctorio afgenomen. Volgens de advocaat van de universiteit is het gebruik van de surveillancesoftware nodig om fraude te voorkomen en de waarde van behaalde tentamens te garanderen. „De UvA wil voorkomen dat straks wordt gesproken van coronadiploma’s”, aldus advocaat Nina Bontje tijdens het kort geding.

Microfoon en webcam aan

Voorafgaand aan hun toets moeten studenten de extensie voor Proctorio installeren. De surveillancesoftware vraagt vervolgens de microfoon en de webcam aan te zetten en het beeldscherm te delen. Daarna moeten studenten hun bureau laten zien om te bewijzen dat er geen boeken, spiekbrief of smartphone liggen. Tijdens het tentamen worden de geluidsopnames, beelden en geopende tabbladen opgeslagen.

Na de toets geeft Proctorio een score van de mate waarin een student ‘afwijkend gedrag’ heeft vertoond. Daaronder wordt ‘veel wegkijken’ verstaan, omdat dat zou kunnen duiden op spieken, of appen met medestudenten. Omgevingsgeluiden tellen ook mee, omdat die veroorzaakt zouden kunnen worden door praten of bellen met andere studenten. Wanneer volgens Proctorio sprake is van ‘significant afwijkend gedrag’, kan een surveillant van de UvA de opgeslagen opnames raadplegen en de examencommissie eventueel informeren over vermoedens van fraude.

Ongemakkelijk gevoel

Maya Moreno is derdejaars student economie en bedrijfseconomie aan de UvA en een van de studenten die een tentamen met Proctorio maakte. Ze voelde zich er erg ongemakkelijk bij. „Nadat je de extensie hebt geïnstalleerd, vraag je je af welke informatie Proctorio van je computer haalt. Je moet eerst alles reorganiseren om te voorkomen dat ze via het delen van je beeldscherm op je desktop iets gevoeligs zien. En telkens als je tijdens het tentamen even naar buiten kijkt, ben je bang dat ze je van fraude verdenken”, zegt Moreno.

Ze is lid van de centrale studentenraad die het kort geding aanspande. Een petitie tegen het gebruik van de software door studenten van de Tilburg University was donderdagavond bijna vijfduizend keer ondertekend.

Her-tentamens

Volgens de advocaat van de UvA is Proctorio het enige toereikende surveillancemiddel bij tentamens waarbij veel „kennisproductie” van studenten wordt verwacht. Proctorio wordt ook gebruikt bij her-tentamens, omdat er dan veel andere studenten zijn die de toets al hebben gehaald en hun medestudenten mogelijk willen helpen.

Advocaat Wilco Brussee van de studentenraad betoogde dat er minder privacygevoelige alternatieven zijn. „Er zijn ook hogescholen en universiteiten die hier nu geen gebruik van maken”, zei hij. Brussee noemde videobelprogramma Zoom, waarbij de UvA live mee kan kijken als studenten hun tentamen maken.

Volgens de UvA wordt daar ook wel gebruik van gemaakt, maar is Zoom bij grote tentamens ongeschikt. Volgens advocaat Bontje kunnen surveillanten via een beeldscherm niet honderden studenten tegelijk in de gaten houden. „En dan kunnen studenten alsnog andere tabbladen openen om informatie op te zoeken”, aldus Bontje. Ook zou het binnenkort nog niet mogelijk zijn om studenten weer in grote hallen tentamens te laten maken, vanwege blijvende beperkingen bij reizen via het openbaar vervoer.

Uiteindelijk probeerde de rechter beide partijen donderdagavond tijdens een overleg nader tot elkaar te brengen, maar dat lukte niet. Een uitspraak volgde niet, omdat de zaak te gecompliceerd zou zijn om direct een oordeel te kunnen vellen. Onder meer omdat de UvA claimt dat de vordering van de studenten niet ontvankelijk is, omdat zij zich tot een geschillencommissie voor het hoger onderwijs zouden moeten richten. Volgende week donderdag volgt er alsnog een vonnis.