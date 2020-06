Uitgever van Nieuwe Revu wil stoppen met weekblad in huidige vorm

Uitgever Pijper Media wil stoppen met Nieuwe Revu in de huidige vorm. Het weekblad moet een bijlage worden van het tijdschrift Panorama. Hoofdredacteur Jonathan Ursem laat donderdag weten na berichtgeving van de Volkskrant dat hij dit vorige week te horen heeft gekregen. Zijn functie zou komen te vervallen en Ursem is gevraagd om per 1 juli te vertrekken, maar de hoofdredacteur zegt tegen NRC het besluit te willen aanvechten.

Pijper Media zou willen stoppen met Nieuwe Revu omdat de verkoop van het blad sinds de coronacrisis 15 procent is afgenomen. Volgens Ursem vindt de uitgever bovendien dat de transitie naar online niet snel genoeg gaat. Ook zou de advertentieverkoop onder druk staan. „Daar kan ik alleen van zeggen: er zijn nul adverteerders weggelopen en de verkoop online is met 10 procent gestegen”, zegt Ursem.

Nieuwe Revu heeft volgens hem maandelijks 100.000 unieke bezoekers. Er werken twee vaste redactieleden, onder wie de hoofdredacteur, en nog zo’n vijf vaste freelancers. Stukken voor het weekblad worden volgens Ursem voor 80 procent geleverd door freelancers. De productie van Nieuwe Revu als bijlage zou ook onder Panorama komen te vallen.

Redactiestatuut

Ursem zegt dat de uitgever de redactie niet zomaar kan opheffen en ook de hoofdredacteur niet zomaar kan ontslaan. „Dat is vastgelegd in het redactiestatuut.” De hoofdredacteur sluit een rechtszaak niet uit. Het is volgens hem momenteel onduidelijk wat er gaat gebeuren. „Pijper zegt dat ik opstap, ik zeg nee.” Pijper Media heeft donderdagavond nog niet gereageerd.

Nieuwe Revu wordt sinds 1968 uitgegeven en werd als links blad bekend met het motto ‘sex (sic), socialisme en sensatie’. In de jaren zeventig groeide het uit tot een blad met een oplage van meer dan 200.000. Net als veel andere Nederlandse tijdschriften is de verkoop de afgelopen jaren gekelderd. Een aantal jaar geleden stond de oplage op zo’n 20.000, recente cijfers worden niet gegeven. In 2014 verkocht Sanoma het weekblad aan Pijper Media.