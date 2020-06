Trotse beren, bange beren

Een paar exemplaren dragen een schortje, jurkje of een overhemd met stropdas, maar de meeste beren die Helena van der Kraan (79) fotografeerde zijn ongekleed, naakt, gewoon beer. Van stof, pluche, niet kakelvers uit de winkel, maar gebruikt. Door kinderen meegezeuld van school naar huis naar bed. Vastgeklampt in bange nachten. In Jip en Janneke-koffertjes gepropt bij logeerpartijtjes. Van der Kraan fotografeerde de afgelopen jaren meer dan tweehonderd teddyberen, net zoals ze ook mensen vastlegt. Tegen een neutrale achtergrond, trots en zelfverzekerd, maar ook bang en melancholiek - of is dat wat wij er in wíllen zien? Fotomuseum Den Haag toont tot 1 november in 'Beer & Teddy' honderd berenportretten. Er verschijnt ook een boek: Portretten/Portraits, Van Zoetendaal Publishers.