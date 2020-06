Theatermaker en presentator Marc de Hond (42) overleden

Theatermaker, presentator en voormalig internetondernemer Marc de Hond is op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De Hond was al sinds 2002 ziek en was nadien actief in het theater en als rolstoelbasketballer. Hij wordt donderdag in besloten kring begraven, zo laat een woordvoerder namens de familie weten.

De Hond werd in 1977 geboren als zoon van opiniepeiler Maurice de Hond en diens in 1980 overleden vrouw Jasmin Busnach. Op zijn achttiende stopte hij met zijn studie om zich te richten op zijn internetbedrijf. Toen hij als gast mocht praten over dat bedrijf bij radiozender 3FM kreeg hij een opleidingsplek aangeboden en werd hij radio-dj.

Op zijn 25ste werd een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Bij een van de operaties ging het vervolgens mis: door een medische fout liep De Hond een dwarslaesie op. Over zijn ziekte en zware revalidatieperiode schreef hij het boek Kracht. Vervolgens ging hij het theater in met drie solovoorstellingen en presenteerde hij tv-programma’s zoals De Rekenkamer en het Eindexamenjournaal. Ook maakte hij zijn debuut als rolstoelbasketballer in het Nederlands team en speelde hij een EK in 2011.

Eind 2018 werd een nieuwe tumor ontdekt in zijn blaas. Het jaar daarop trouwde hij met zijn vrouw Remona Fransen, een atlete die uitkwam op de meerkamp. Met haar kreeg De Hond twee kinderen, voor wie hij samen met onder anderen Eva Jinek en Claudia de Breij een serie openbare interviews maakte over zijn leven. Maurice de Hond gaf donderdag een korte reactie op het overlijden van zijn zoon.

„Ook in zijn laatste maanden was hij dezelfde Marc. Een grote steun voor ons allemaal. Dat zal ons, zijn ideale partner Remona en zijn kinderen, helpen dit grote verlies te verwerken.”