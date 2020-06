Reisadvies Europa

Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders weer op vakantie in het buitenland, kondigde premier Rutte woensdag in een persconferentie aan. Code oranje (‘alleen noodzakelijk reizen’) zal vanaf die datum voor twaalf Europese landen en zes Caribische eilanden veranderen in code geel (‘reizen mag, maar let op, veiligheidsrisico’s).

Het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn voorlopig nog uitgesloten van deze lijst, omdat de Covid-19-epidemie daar nog niet onder controle lijkt, of omdat Nederlanders daar bij aankomst eerst in quarantaine moeten. Denemarken laat Nederlanders (nog) niet toe. Code oranje blijft ook gelden voor andere Europese landen die (nog) geen Nederlandse toeristen toelaten, zoals Frankrijk en Spanje. „Maar”, waarschuwde Rutte, „als er ergens een grote uitbraak is, kan code geel zomaar weer oranje worden.” Houd daarom van tevoren en ter plekke continu de situatie in het vakantieland goed in de gaten, is het advies, want als er op de plek van bestemming toch een nieuwe uitbraak komt, zal Nederland niet repatriëren. Je moet in dat geval zelf veilig naar huis zien te komen.

Ook na 15 juni kleven er dus nog risico’s aan vakantie vieren in de ‘gele’ landen. Hoe en tot op welke hoogte ben je daarvoor als toerist gedekt door de verzekeraar? Dit zijn de belangrijkste zaken waar reizigers rekening mee moet houden:

Onverwacht langer blijven

Zolang je op vakantie bent in een ‘code geel’ gebied, ben je in principe gewoon gedekt door de reisverzekering. Ook als je onverwacht langer moet blijven, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe uitbraak plaatsvindt en je in quarantaine moet, vergoeden de meeste reisverzekeraars de extra reis,- verblijfs,- en telefoonkosten, tot een bepaald maximum. Maar ga je niet met de eerst mogelijke optie terug naar huis, dan vervalt die dekking.

Nieuwe corona-uitbraak voor vertrek

En wat als er een nieuwe uitbraak is op jouw bestemming, vlak voordat je vertrekt? De meeste annuleringsverzekeringen bestempelden een virusuitbraak voorheen als een ‘onvoorziene gebeurtenis’, maar hebben dat inmiddels aangepast. Heb je vóór een bepaalde datum een reis geboekt – check deze datum dus bij je eigen verzekeraar – dan wordt een nieuwe corona-uitbraak niet als onvoorziene gebeurtenis bestempeld en kosteloos annuleren gaat dan niet op.

Ziek door corona

Word je zelf vlak van tevoren erg ziek, bijvoorbeeld door corona, dan blijft kosteloos annuleren wel mogelijk. Dat gaat overigens niet op als je preventief in quarantaine zit.