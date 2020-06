Personeel Tata Steel stemt in met acties

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden gaan actievoeren tegen de Europese directie van het staalconcern. Tijdens een door vakbond FNV georganiseerde openluchtvergadering in Beverwijk stemde donderdag de overgrote meerderheid van de aanwezigen vóór acties. Wanneer die gaan plaatsvinden en wat ze zullen inhouden, wordt maandag bepaald.

De stemming over de acties vond plaats tijdens een drive-in-ledenvergadering van FNV in Beverwijk, op het terrein van de Bazaar. De vierduizend Tata Steel-medewerkers die aangesloten zijn bij de bond waren daar in hun auto welkom. Volgens persbureau ANP stonden er even voor elf uur ongeveer vijfhonderd auto’s. Door groene kaarten op te steken maakten de aanwezigen duidelijk dat ze acties willen. „Dat betekent dat we er keihard ingaan”, zei FNV-bestuurder Roel Berghuis vervolgens.

Het personeel van de staalfabriek is boos op de Tata-top omdat die halverwege mei Theo Henrar, de directeur van Tata Steel Nederland, op straat heeft gezet. Henrar nam het voor de IJmuidense fabriek op in de strijd rondom een grootscheepse reorganisatie die het Indiase Tata wil doorvoeren bij de Europese tak. Die zou in Nederland aan meer dan duizend werknemers hun baan kunnen kosten.