Trump denkt leger toch niet nodig te hebben

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij niet denkt dat het leger ingezet hoeft te worden om de demonstraties in de VS in de hand te houden. Hij dreigde eerder deze week het leger in te zetten in staten waar protesten uit de hand lopen, maar krabbelt woensdagavond lokale tijd terug: „Het ligt eraan, maar ik denk niet dat we het leger nodig hebben”.

Zijn minister Mark Esper van Defensie sprak zich eerder op de dag op een persconferentie openlijk uit tegen de inzet van militairen. „De optie om het leger in te schakelen voor ordehandhaving dient alleen in allerlaatste instantie te gebeuren, en enkel in de meest urgente en ernstige situaties. We zitten op dit moment niet in zo’n situatie.”

Er zijn woensdag in veel Amerikaanse steden opnieuw duizenden mensen de straat op te gaan om te protesteren. Ze eisen een einde aan racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

Oud-minister James Mattis noemt Trump gevaar voor de grondwet

Voordat Trump terugkrabbelde over de inzet van het leger uitte oud-minister James Mattis van Defensie ongemeen harde kritiek op de president. In een opiniestuk in The Atlantic noemt hij zijn voormalige baas „een gevaar voor de grondwet” en stelt hij dat Trump bewust verdeeldheid zaait.

Mattis was sinds het aantreden van Donald Trump in januari 2017 tot december 2018 minister van Defensie. Hij stapte op uit protest tegen het Syrië-beleid van Trump. Sindsdien spreekt hij zich zelden uit in het openbaar, maar nu trekt hij fel van leer.

Voormalig minister James Mattis van Defensie. Foto Jim Lo Scalzo/EPA

„Donald Trump is de eerste president die ik heb meegemaakt die niet eens probeert het Amerikaanse volk te verbinden. In plaats daarvan probeert hij de Amerikanen te verdelen”, schrijft Mattis. „We zijn nu getuige van drie jaar zonder volwassen leiders.”

De voormalig marinier-generaal is erg tegen het inzetten van militairen bij deze protesten: „We moeten onze steden niet zien als slagvelden waar ons leger moet domineren. De militaire inzet die we zagen in Washington DC veroorzaakt een vals conflict tussen ons volk en het leger.”

Mattis neemt het ook op voor de demonstranten: „We moeten ons niet laten afleiden door het kleine aantal relschoppers. De demonstraties worden bijgewoond door tienduizenden gewentensvolle mensen die er op aan dringen onze waarden hoog te houden, onze waarden als mensen en onze waarden als land.”

Donald Trump reageerde op Twitter door zijn voormalige minister de „meest overschatte generaal” ter wereld te noemen en dat hij het een eer vond hem te ontslaan.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Agent Minneapolis vervolgd voor moord

Woensdagavond werd bekend dat het Openbaar Ministerie in Minnesota agent Derek Chauvin gaat vervolgen voor moord. Hij legde een knie legde in de nek van de zwarte arrestant George Floyd, die daardoor om het leven kwam. Eerder werd de agent nog verdacht van doodslag.

Het gaat om een verdenking van tweedegraads moord. Daarvan is sprake als iemand de dood van een ander veroorzaakt, terwijl diegene ook een misdrijf pleegt. Alleen bij eerstegraads moord is sprake van voorbedachten rade. Ook de andere agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie worden vervolgd. De dood van George Floyd was de aanleiding voor de felle protesten die nu al meer dan een week plaatsvinden door heel de Verenigde Staten.

Obama roept op tot hervorming politie

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft woensdagavond lokale tijd alle burgemeesters in de Verenigde Staten opgeroepen het beleid over gebruik van geweld door hun politiekorpsen te hervormen.

„We hebben burgemeesters, leidinggevenden in gemeenten en anderen in machtsposities nodig om te zeggen: dit is een prioriteit”, zei Obama vanuit zijn huis in Chicago tijdens een livestream-evenement.

Hij sprak met geen woord over zijn opvolger Donald Trump, maar stak de demonstranten wel een hart onder de riem met de boodschap dat hij veel hoop heeft op verandering. „Ik hoop dat jullie je ook hoopvol voelen, ook al voelen jullie je wellicht boos, want jullie hebben de macht dingen beter te maken en jullie hebben geholpen het hele land het gevoel te geven dat dit iets is dat moet veranderen”.

Standbeeld Fortuyn beklad

In Nederland is na maandag in Amsterdam woensdagavond ook gedemonstreerd in Rotterdam. De demonstratie werd voortijdig afgebroken door burgemeester Aboutaleb, omdat er te veel mensen op de been waren. In Rotterdam blijkt ook het standbeeld van Pim Fortuyn beklad, meldt RTV Rijnmond.

Op het beeld van de in 2002 vermoorde politicus in de Korte Hoogstraat is met witte letters „racist” geschreven. Raadslid Ehsan Jami van Leefbaar Rotterdam laat op Twitter weten „echt ziedend” te zijn over de bekladding.