Opblaasbadjes in de tuin? Nee, nu staan er heuse superpools

Herinneringen aan de vorige eeuw. Mooi weer, opblaasbadje uit het opberghok, hopen dat het niet lek is (meestal één van de drie ringen), half uurtje zweten met de voetpomp, heen en weer met emmertjes water en ’s avonds het beetje troebele water dat er nog in zit over de bloemen.

Dan 2020. In de aanbiedingsfolder van Lidl staat een Bestway Steel Pro Max Pool, 366 cm doorsnee, met trap en filterpomp voor 229 euro. Het blijkt bij nader inzien een instapmodelletje. Zwembadwebshops verkopen ‘opzetbaden’ met metalen frames en wanden tot wel 3.200 euro. Veelal inclusief trap en de noodzakelijke pomp en filter. Afdekzeil, chloortabletten, eventueel een stofzuiger, schoonmaakrobot, verwarming, verlichting, stroomversnellers of een loopplank voor de hond komen er dan nog bij.

Je kunt van dat geld ook met het hele gezin naar Bali. Maar dat gaat nu even niet. Vakanties staan op losse schroeven, in zwembaden gelden allerlei beperkingen, het strand is te ver of te druk. Niet verbazingwekkend dat mensen in coronatijd hun eigen zwemparadijs creëren, tot vreugde van de buurt.

Foto Niels Blekemolen Een zwembadstofzuiger.

Foto Niels Blekemolen Teststrip voor PH waarde.

Foto Niels Blekemolen Een watercirculatiepomp.

Foto Niels Blekemolen

Steeds grotere, professionelere zwembaden zijn door warme zomers van de laatste jaren al langer een trend, zegt Bastin van Oers, eigenaar van Zwembadenwebshop.nl in Zevenbergen. Dit jaar gaven corona en mooi weer de verkoop een vroege kickstart. Waar het zwemseizoen normaal rond Hemelvaart begint, ging het nu in maart al los, zegt Van Oers. „In april konden we al niet meer bijbestellen bij de grootste leveranciers.”

Het populairste bad in zijn collectie: 550 bij 274 centimeter. Al gaan de grootste, van tien bij vijf meter, ook als warme broodjes. „Door heel Nederland, maar vooral over de grens in België, waar de tuinen wat groter zijn.”

Tienduizenden liters

Soms denken mensen hun kinderen uit school te kunnen verrassen als ze op vrijdagochtend zo’n mammoetbad kopen. „Dan moet ik ze teleurstellen: het duurt ongeveer 55 uur voordat-ie vol zit.” 56.000 liter water gaat er in het grootste model. Dat is meer dan de 50.000 liter water die de gemiddelde Nederlander per jaar gebruikt. Ja, Van Oers heeft ook gelezen dat waterbedrijf Vitens deze week opriep om met de droogte, vooral in het oosten, zuinig te zijn met water en geen zwembaden te vullen. „Maar dit zijn geen badjes die je telkens opnieuw vult, zoals veel opblaasbadjes”, zegt hij. „De meeste waren al voor de droogte vol en je doet er de hele zomer mee.”

Daarna hóéf je het water niet het riool in te laten lopen. Als je er een ‘dechlorinator’ bij koopt, kun je de tuin er nog mee sproeien. Kost dat? 325 euro. „Die gaan alleen nog niet zo hard.”

Het zwembad van Monique Buurman en haar man in Amsterdam.

Foto Niels Blekemolen

Plonzen

Elk jaar zetten Monique Buurman en haar man in Amsterdam het zwembad op, maar dit jaar maakten ze er extra werk van. „Het wordt een lange zomer, we gaan niet met vakantie, dus we dachten: laten we er een glijbaan bij bouwen. De kids moeten zich toch een beetje vermaken.” Dat doen ze. Zoals woensdag, toen behalve dochters Cherisa (13) en Chenna (9) ook vriendinnen en nichtje en neefje meeplonsden. Eind maart was het bad al gevuld. Met wat zorg blijft het de hele zomer kristalhelder. „Alleen als ze veel plonzen vullen we bij.”

De familie Bindels in Breda.

Foto Niels Blekemolen

Allergrootste

Toen het vorige zwembad van de familie Bindels in Breda vorig jaar aan vervanging toe was, gebeurde wat Hella Bindels al vreesde: de kinderen en haar man wilden de allergrootste. „Het ziet er niet uit,” maar na de warme zomer van vorig jaar, nu de coronacrisis en met drie grote kinderen prijst ze zich gelukkig dat het kán. Op warme dagen wordt er de hele dag gezwommen. Zoals maandag met zoons Sven (13, trap) en Lars (17, springt), vrienden en visite. Nog voor de droogte, in april, was het bad van tien bij vijf meter al gevuld. Met twee tuinslangen duurde dat ruim anderhalve dag. „Bijvullen hoeft alleen als het heel warm is – dat doen we nu niet.”

Het bad van Marie-Jeanne Menting in Amsterdam.

Foto Niels Blekemolen

Beweging

Marie-Jeanne Menting heeft drie weken geleden een bad van drie bij twee meter gekocht voor Dianthe (11), Lizzy (8) en elke dag maximaal twee vriendinnetjes, vandaag Tara (6). „Normaal gaan we de hele zomer naar het zwembad, dat kan nu maar heel beperkt. We blijven de hele zomer thuis in Landsmeer, dus met een trampoline in de voortuin en een zwembad achter hebben we thuis beweging en vermaak. Ik heb wel nagedacht over waterverspilling, maar als je chloor en pH-waarde goed op peil houdt, kan het water er de hele zomer in blijven.”

Het opzetbad van Marina Bakker in Amsterdam.

Foto Niels Blekemolen

Afkoelen

Marina Bakker zwemt met haar kleinkinderen Jason (6) en Aiden (2), moeder Natasja zit op de bank. Marina heeft een opzetbad van 360 cm doorsnee, met pomp, filter en chloor, in haar voortuin van ongeveer zes bij drie meter in Amsterdam. „Er is nog ruimte voor een zitje ernaast.” Ze heeft het opzetbad vooral gekocht „om af te koelen”. Ze verwacht er de hele zomer plezier van te hebben, met haar kleinkinderen die elke dag komen. „We gaan elk jaar met vakantie maar nu met de corona weet je het niet. Dan is een zwembad in de tuin heerlijk.”

