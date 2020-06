Officieuze uitslag verkiezingen Suriname, VHP grootste partij

Anderhalve week na de parlementsverkiezingen in Suriname, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de officieuze uitslag bekendgemaakt. Na het tellen van de stemmen van de laatste drie stembureau’s van Paramaribo zijn er geen veranderingen ten opzichte van het resultaat dat kort na de verkiezingen van 25 mei bekend werd. De NDP, de partij van zittend president Desi Bouterse, heeft een grote nederlaag geleden. De grootste partij is de VHP van oppositieleider Chan Santokhi.

Volgens het ministerie heeft de VHP van Santokhi ruim 108.000 stemmen behaald. Die zouden goed zijn voor 20 van de 51 zetels in het parlement. De NDP zou volgens de telling uitkomen op 16 zetels. Het kan nog een week duren voordat het Onafhankelijk Kiesbureau met de officiële uitslag van de verkiezingen komt.

Vier Surinaamse oppositiepartijen meldden afgelopen weekend al dat zij een akkoord hadden gesloten. Beoogd regeringsleider is Chan Santokhi, de leider van de grootste partij. Zittend president Bouterse zei eerder een hertelling te willen in alle districten. Hij is sinds 2010 president van het Suriname.