Nu wordt er ook na je webaankoop een boom geplant

Legopakket, stekkerdoos, boeket, zomerjurk, twaalf plastic ‘bellenblaaszwaarden’ en dat in één week. Doos, na doos, na doos.

Ik ben geen uitzondering. In coronatijd trekken Nederlandse webwinkels 60 procent meer klanten dan anders. In 2019 was er al 7 procent groei en werden online 258 miljoen aankopen gedaan.

Of online winkelen vervuilender of juist groener is dan ‘gewoon’ shoppen is moeilijk te zeggen, daarover ging het al in deze rubriek.

Het zou leuk zijn als je bij elke aankoop een boom cadeau kreeg. Dat klinkt uit de lucht gegrepen, maar sinds kort bestaat het. Je doet via onlinedienst TreeClicks een aankoop bij een gewone webwinkel (zoals Hema of Amazon), en voilà, in India, Peru of Australië gaat er geld naar een herbebossingsproject.

TreeClicks is een bedrijf van de Nederlander Jelle Bekirovic (28), afgestudeerd in duurzaamheid en internetondernemer.

TreeClicks profiteert van de klantenhonger van webwinkels. De 61.264 webwinkels die zijn aangesloten bij het platform betalen een bedrag voor iedere klant die via TreeClicks een aankoop doet. Volgens Bekirovic gaat „het merendeel” van die inkomsten naar de bosprojecten, de rest is voor het bedrijf.

Bomen planten klinkt als een systeem voor CO 2 -compensatie, maar dat is het nadrukkelijk niet. Een vervuilende aankoop als een vliegticket kan evenveel bomen opleveren als, noem maar wat, een handboek over milieuvriendelijk tuinieren.

Om geld bij elkaar te sparen voor bosprojecten telt simpelweg het aantal aankopen voor de webwinkel waar je op klikt. Bekirovic heeft al twee andere onlinebedrijven die zo werken. FlyGRN is een zoekmachine voor vliegreizen, Furn een winkelzoeker voor meubels.

Boom per transactie

Het is paradoxaal: reclamevehikels, ingezet voor de natuur. „De industrie van online-advertenties heeft een omzet van een paar honderd miljard. Als een klein deel naar bomen zou gaan, zouden we zó veel bossen kunnen planten”, zegt Bekirovic.

TreeClicks investeert in bestaande projecten van ngo’s WeForest en One Tree Planted. Volgens Bekirovic’ eigen berekeningen is bijna elke transactie genoeg voor het planten van één boom. Dat kost in ontwikkelingslanden grofweg 1 euro. In branches met grote transacties (reizen, auto’s) hebben webwinkels er 1 euro of meer per klik voor over blijkt uit inventarisaties. In gewonere winkels is het vaak dubbeltjeswerk.

TreeClicks heeft zich nog niet bewezen. Tot vorige week waren er in totaal 1.333 bomen geplant of in aantocht. Dat staat gelijk aan ongeveer 3.000 vierkante meter bos, minder dan een voetbalveld dus. Ter vergelijking: in Nederland groeien naar schatting ruim 160 miljoen bomen.

Ook werkt het alleen als je de benodigde plug-in voor browsers (Chrome, Microsoft Edge en zo) installeert. Er is geen mobiele versie.

Anderzijds lijkt de reikwijdte aardig groot. Van de grootste Nederlandse webwinkels zitten Bol.com en Wehkamp niet in het systeem, maar Coolblue, Zalando en Albert Heijn wel. Naast tienduizenden uiteenlopende andere winkels. Goed nieuws dus voor de klanten van Getridofsilverfish.com (‘In most cases it takes less than 2 to 3 hours of your time’) of Cunnilingusratgeber.com. „Wie genau Männer wie Sie zu unglaublichen Liebhabern im Bett werden”, nu ook met boom.

