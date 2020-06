Nederlands reisadvies steekt Turken

Uit frustratie over het nieuwe reisadvies van het kabinet heeft Selim Sahin, een Turkse Nederlander uit het Brabantse dorp Oudenbosch, onmiddellijk een vlucht naar de Turkse kust geboekt. Voor Turkije blijft dat advies namelijk oranje (alleen noodzakelijke reizen), terwijl het voor twaalf Europese landen wordt aangepast naar geel (reizen kan, maar er zijn risico’s). „Het kabinet meet met twee maten”, zegt hij.

Sahin en zijn vrouw zijn boekhouders en werken vanwege corona vanuit huis. Ze hadden al eerder een achtdaagse vakantie geboekt in de Turkse badplaats Kusadasi. Het plan was daarna door te vliegen naar Sahins schoonfamilie in Samsun, en tot slot bij zijn ouders in Corum langs te gaan voor het Offerfeest. „Maar vanwege corona twijfelden we. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘laten we na de persconferentie van premier Rutte een knoop doorhakken.’”

Deze interactieve kaart laat zien waar je vanaf 15 juni heen mag reizen, en wat de regels zijn.

Ze konden het hotel nog tot 30 juni annuleren. En ze hadden al bedacht wat ze zouden doen om de kinderen te vermaken als we niet naar Turkije zouden kunnen. „Maar na Rutte’s persconferentie heb ik uit frustratie meteen een vlucht geboekt.”

Het reisadvies raakte een gevoelige snaar. „Als ze alle landen op oranje hadden laten staan en hadden gezegd dat niemand dit jaar op vakantie kan, dan hadden we daar begrip voor gehad. Ook al hebben we onze ouders lang niet gezien. Het stak vooral dat het reisadvies voor Italië wél is aangepast, terwijl dat het epicentrum was van de epidemie in Europa. Ondertussen moeten veel Nederlandse Turken wachten om hun familie te kunnen bezoeken.”

Als iemand besluit om af te reizen naar gebieden met een oranje reisadvies, dan zal de reisverzekering niet alles, en soms zelfs helemaal niets dekken. Dat stelt veel Nederlandse Turken voor een dilemma. Iedereen maakt zijn eigen afweging.

Neem Mustafa Oduncu uit Purmerend, eigenaar van een bouwbedrijf. Hij wilde in maart naar de badplaats Kusadasi vliegen om een vakantiehuis te kopen. Daar wilde hij tijdens de bouwvak de vakantie doorbrengen en wat klussen. „Maar drie dagen nadat ik een ticket had gekocht waren alle vluchten geannuleerd vanwege corona.”

Oduncu overweegt nog met de auto naar Turkije te gaan. Ook om zijn ouders weer te zien. Maar hij kijkt op tegen de lange rit, helemaal als hij in elk land moet worden getest op het virus. „En Turkije is ook niet het veiligste land. Het virus verspreidt zich er sneller dan in ontwikkelde en gedisciplineerde landen zoals Nederland en Duitsland.”

Sahin vindt Turkije wel veilig. „Ik hoor van mijn ouders en familie in Istanbul dat het allemaal wel meevalt met de epidemie. Het dodental in Turkije is lager dan in veel Europese landen. Dus is het er helemaal niet onveiliger dan in Italië of Griekenland.”

Alles op alles voor toeristen

Dat het Nederlandse reisadvies voor Griekenland wel is versoepeld en niet voor Turkije, komt hard aan in Ankara. Beide landen hebben relatief vroeg maatregelen genomen. Maar terwijl Griekenland de epidemie met drieduizend besmettingen beperkt heeft kunnen houden, zijn er in Turkije al 166.000 besmettingen geconstateerd. Het epicentrum van de uitbraak is evenwel in Istanbul, niet in de badplaatsen aan de kust.

Bovendien heeft Turkije alles op alles gezet om te zorgen dat Europese toeristen terugkeren. Hotels, resorts en restaurants moeten aan strikte hygiëneregels voldoen om het predikaat ‘coronavrij’ te krijgen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken richtte zich deze week per brief direct tot de Nederlandse vakantieganger: „Wij willen onze Nederlandse vrienden graag verwelkomen in Turkije om van een veilige en rustige vakantie te genieten”.

Griekenland daarentegen heeft zijn grenzen nog niet eens geopend voor Nederlandse toeristen. Vanaf 15 juni hoeven bezoekers uit 29 landen niet meer verplicht getest te worden bij aankomst in Griekenland. Maar Nederland zit daar niet bij. De lijst met landen wordt om de zoveel tijd herzien. Het is goed mogelijk dat Nederland later wordt toegevoegd.

Bovendien bleek woensdag dat Griekenland niet immuun is voor de risico’s van het heropenen van de grenzen. Nadat een vlucht van Qatar Airlines was geland op de luchthaven van Athene, werd bij 12 van de 91 passagiers het coronavirus geconstateerd. Ze zijn voor twee weken in quarantaine geplaatst in speciale hotels.

Toch heeft Ali Onaran, directeur van de Turkse reisorganisatie Pronto Tour, begrip voor de keuze van het Nederlandse kabinet. „Het is logisch dat ze alleen het reisadvies aanpassen voor landen in de Schengenzone. In tijden van crisis steunen Europese landen liever elkaars toerismesector.”

Onaran verwacht dat het Nederlandse reisadvies voor Turkije op den duur ook zal worden versoepeld. Maar Oduncu denkt dat veel Nederlanders dit jaar sowieso niet in het buitenland op vakantie zullen gaan. „Normaal wordt de bouw tijdens een crisis als eerste geraakt, maar sinds corona kom ik om in het werk. Eerst alleen in Noord-Holland, nu werken we tot aan de Belgische grens. Mensen gebruiken hun vakantiegeld voor een uitbouw of een dakkapel.”

