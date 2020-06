Pauw leek een leraar die stiekem hoopt dat er wordt gespiekt

De verkwissing van een televisiepersoonlijkheid heeft vaak tragische trekjes. Zie de arme Jan Versteegh, die van een sprankelend talent bij BNNVARA is getransformeerd tot de vriendelijke beheerder van de ballenbak van de Nederlandse televisie: Lingo. Hij doet dat vrolijk („Je bent cassière B. Wat is het verschil met een cassière A of C?”), maar je kunt alleen maar hopen dat John de Mol hem niet de rest van zijn leven opgesloten houdt in een universum met een gouden bal als enige stip op de horizon.

Oud-Jakhals Erik Dijkstra houdt zich met één hand vast aan de rotspunt die Op1 heet, om niet neer te storten in een eeuwig Per Seconde Wijzer. Aan de andere kant is er het glorieuze uitbuiken van Philip Freriks, die in de herfst van zijn journalistieke loopbaan een kijkcijferkanon is geworden als elegante anchor van De Slimste Mens.

Misschien is dat het wenkend perspectief dat Jeroen Pauw, op het oog een van de minst kwissige mannen van de Nederlandse televisie, ertoe verleidde om de presentatie van de eenmalige Eindexamen Geschiedenis Quiz (NTR) op zich te nemen. Drie scholieren van wie het eindexamen weggecoronaad was en drie publieke figuren (ex-politicus Alexander Pechtold, presentator Daphne Bunskoek en rapper Donnie) zaten woensdagavond aan ver uiteengeschoven tafels in de erezaal van het Rijksmuseum en beantwoordden daar twintig losjes aan het eindexamen verbonden feitenvragen.

Meester Pauw moest dus een klasje van zes in de hand houden, wat hij vooral deed door het brutaalste jongetje van de klas, Donnie, een beetje te stangen: „Ik zag je denken: dit kan A of C zijn. Je had gelijk. Die waren het allebei niet.” Toen Pechtold bekende „even stil te zijn” bij een vraag, reageerde Pauw snel: „Wat leuk dat we dat op camera hebben.” Het was een interview-plagerijtje zonder interview. De aardigste grap volgde toen deelnemers bij een vraag over carnaval niet met het juiste antwoord ‘vasten’ kwamen, maar met ‘Verlichting’. Pauw: „Verlichting en carnaval is over het algemeen geen goede combinatie.” Hij leek toch vooral een leraar die stiekem hoopt dat er een beetje wordt gespiekt.

Moeilijk waren de meeste vragen niet. Fijn was het royale blokje over de zeventiende eeuw – al kon dat in het Rijksmuseum natuurlijk niet anders. Achter Pauw hing een geweldig landschap van Hobbema, maar ik maakte me zorgen over Rembrandts Marten en Oopjen, die fel oplichtten onder de studiolampen. Nog een dingetje voor de regie: het is niet per se noodzakelijk om zowel bij de vraag over de charleston en lustopwekking als bij de onthulling van het antwoord, Daphne Bunskoek in beeld te nemen. Ik wil ook best eens zien hoe Alexander Pechtold kijkt als het over seks gaat.

Al met al amuseerde meester Pauw zich prima. Naarmate het programma vorderde begon hij ook Bunskoek (van wie hij een ex-partner is, maar daar was geen vraag over) vaker te plagen, zelfs als – of juist omdat – ze veel vragen goed had. Toch zou het me verbazen als Pauw zich in het volgende deel van zijn loopbaan laat verkwissen – hij heeft zelf te veel vragen om zich met de lijstjes van anderen tevreden te stellen.

Intussen bracht een voetbalvraag een ernstige lacune in de kennis van Pechtold aan het licht. Om in de sfeer te blijven, hier een kleine verkwissing van deze rubriek. Wat was de lacune:

A. Alexander Pechtold weet niet wie Truus van Hanegem is.

B. Alexander Pechtold weet niet wie de goal van Nederland maakte in de WK-finale van 1974.

C. Alexander Pechtold weet niet in welk land het WK 1974 werd gehouden.