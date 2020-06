Raad voor Cultuur kiest voor subsidie aan nieuwkomers

Met een gewijzigd cultureel subsidiebeleid hoopt de overheid een breder publiek te bereiken. Meer steun komt er vanaf volgend jaar voor popmuziek, urban, musical en e-culture en voor culturele instellingen buiten de Randstad.

Dat zijn de hoofdlijnen uit het advies Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS) dat de Raad voor Cultuur donderdagmiddag aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66) heeft aangeboden. In de BIS zijn de instellingen opgenomen die de overheid als essentieel beschouwt voor het nationale cultuurlandschap. Met het advies is jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan subsidie gemoeid.

Gemeentes gaven in 2017 gezamenlijk ruim 1,7 miljard euro uit aan cultuur, In datzelfde jaar bedragen de uitgaven aan cultuur door de provincies 246 miljoen euro.

Buiten de basisinfrastructuur besteedt het ministerie van OCW ook geld aan zaken als erfgoed, letteren en bibliotheken, archief, educatie en amateurkunst. In 2016 werd er alles bij elkaar 839 miljoen euro via de cultuurbegroting van OCW aan cultuur besteed.

Daarnaast wordt er subsidie verdeeld door zes grote cultuurfondsen. Die fondsen zijn autonoom en maken hun eigen afwegingen per sector: van podiumkunsten en musea tot film en letteren. Samen verdelen zij bijna 180 miljoen euro per jaar, aan vaak kleine en experimentele instellingen en projecten.

Cultuursubsidie wordt in Nederland vanuit de overheid verstrekt door zowel het rijk als door gemeentes en provincies. Het landelijke culturele subsidiestelsel draagt de naam basisinfrastructuur (BIS) . In dat stelsel gaat er subsidie naar instellingen die als essentieel worden gezien voor het nationale cultuurlandschap.

Eens in de vier jaar adviseert de raad over de subsidieaanvragen. Dit jaar dienden 220 culturele instellingen een aanvraag in. Daarvan kregen er 107 een positief advies, waarvan 43 onder voorwaarden. Acht kregen een ‘nee, tenzij’ en moeten hun aanvraag vóór november verbeteren.

Vijf instellingen die al in de BIS zitten verliezen hun subsidie: Scapino Ballet Rotterdam, West, Theatergroep Kwatta, Frascati en het productiehuis van Theater Rotterdam. Andere instellingen krijgen vanaf volgend jaar minder subsidie. Daardoor is ruimte ontstaan om andere te steunen. Meer dan de helft van de voorgestelde instellingen is nieuw in de BIS. Daaronder zijn twaalf regionale musea, eentje per provincie.

Veel nieuwkomers werden al incidenteel ondersteund door de rijkscultuurfondsen, zoals het Mondriaan Fonds en het Fonds Podiumkunsten. De raad vindt het relevant dat instellingen die zich bezighouden met nieuwe kunstvormen nu direct subsidie van de minister ontvangen en deel gaan uitmaken van de BIS. Naast meer financiële zekerheid verkrijgen ze daarmee volgens de raad „een volwaardige positie” tussen de gevestigde genres als opera en beeldende kunst.

Bij zijn advies liet de raad ook meewegen hoe de instellingen praktisch invulling geven aan codes rond goed bestuur, eerlijke betaling en diversiteit en inclusie. Op die terreinen is volgens de raad, op een paar positieve uitzonderingen na, nog een wereld te winnen. In het advies staat dat sprake is van „een zwoegende, zwetende en vooral zoekende sector”. Wat de toepassing van de codes betreft adviseert de raad om over twee jaar opnieuw de balans op te maken.

De raad heeft bewust gekozen om de advisering ondanks de coronacrisis door te zetten. Dit om houvast te bieden in onzekere tijden en te bewerkstelligen dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding doorgaat. De raad heeft er vertrouwen in, staat in het advies, dat de geselecteerde instellingen kunnen inspelen op de veranderende situatie.

Onverwacht komt de vernieuwing van het subsidiebeleid niet. De Raad voor Cultuur bepleitte vorig jaar april in het advies Cultuur dichtbij, dicht bij Cultuur al een breder systeem van cultuursubsidies met aandacht voor de regio en nadruk op een moderne canon. In een beleidsbrief reageerde minister Van Engelshoven daar toen enthousiast op. Zij liet weten de meeste voorstellen te omarmen, omdat de nieuwe genres groepen bereiken „die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen, concertzalen en musea te beleven is”.

Op Prinsjesdag, in september, maakt de minister bekend welke adviezen van de Raad voor Cultuur ze gaat uitvoeren. Normaal gesproken volgt de minister het advies.

Theater

Het Oerolfestival op Terschelling. Foto Kees van de Veen

Gezelschappen

De negen grote theatergezelschappen, verspreid over Nederland, consolideren hun positie. Zij verdelen ruim 20 miljoen euro subsidie. Drie gezelschappen moeten aanvullend werk doen voor hun aanvraag wordt gehonoreerd: Toneelgroep Maastricht, Het Zuidelijk Toneel en Theater Rotterdam. Internationaal Theater Amsterdam krijgt bijna drie ton extra om de internationale ambities te verwezenlijken.

Festivals

Maximaal zeven festivals zouden rijkssubsidie mogen krijgen, totdat minister Van Engelshoven op 27 mei liet weten dat dit maximum vervalt. Maar het onveranderde budget (5,7 miljoen) doet volgens de raad alsnog „geen recht aan de kwaliteit en pluriformiteit van het Nederlands festivallandschap”.

Van de 24 aanvragers kregen er acht een positief advies. Het Holland Festival, Oerol, Festival Oude Muziek en Nederlandse Dansdagen krijgen opnieuw subsidie, al worden Holland Festival en Oerol gekort. Noorderzon in Groningen krijgt naast hen een plekje, omdat het er meer dan andere festivals in slaagt „nieuwe internationale makers én interdisciplinair aanbod” voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Slechts één festival voor jeugdpodiumkunsten diende een aanvraag in, Tweetakt, en die is gehonoreerd. November Music en Operadagen Rotterdam zijn de andere nieuwkomers.

Jeugdpodiumkunsten

In de huidige periode zijn negen jeugdtheaterinstellingen opgenomen in de Culturele basisinfrastructuur (BIS). Die categorie is uitgebreid tot alle disciplines, waardoor ook jeugddans, jeugdmuziek en jeugdmuziektheater in aanmerking komen voor subsidiëring. Er is nu subsidie beschikbaar (10,2 miljoen euro) voor maximaal vijftien instellingen.

De raad geeft dertien instellingen van de twintig aanvragers een positief advies. Meer is niet mogelijk gezien het budget, aldus de raad. Jeugdtheater krijgt per instelling substantieel minder dan volwassentheater en de raad wil niet meer druk leggen op de organisaties, die ook willen voldoen aan de fair pay-code.

De nieuwkomers zijn: Danstheater AYA, Maas, BonteHond, Holland Opera, De Stilte en SALLY. Afvaller is de Nijmeegse Theatergroep Kwatta, dat „organisatorisch en financieel door te zwaar weer is gegaan” en geen „gezonde bedrijfsvoering” kan overleggen.

In vergelijking met enkele jaren geleden ziet de raad in de jeugdpodiumkunsten „een verfrissend elan”. Zij het met kanttekening bij de gehonoreerden: „Hun werk is in artistiek opzicht niet in alle gevallen hoogwaardiger” dan dat van de niet-gehonoreerden. Ook andere kwaliteiten zijn doorslaggevend.

Voor Theatergroep Kwatta, het jeugdtheatergezelschap van Gelderland, is het kwijtraken van de subsidie „een grote teleurstelling”. Het gezelschap heeft kan begrip opbrengen voor de kritiek op de organisatie, maar zegt ook dat het „de instabiliteit stilaan achter zich laat”.

Sectorcollecties podiumkunsten

De minister wil graag de functie tot beheer, behoud en ontsluiting van sectorcollecties op het gebied van de podiumkunsten weer financieren. De afgelopen twee beleidsperiodes (2013-2020) gebeurde dat niet en dat leidde tot de betreurde sluiting van Theater Instituut Nederland, Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers. Nu is er geld (1,5 miljoen euro), maar zowel de Stichting Allard Pierson als de Stichting Theater in Nederland moeten eerst met verbeterde plannen komen.

Dans

Als de minister het advies van de Raad opvolgt, krijgt Scapino Ballet Rotterdam niet langer rijkssubsidie. Er is plaats voor slechts vier gezelschappen. Het Groningse Club Guy & Roni neemt de plaats van Scapino in, ondanks het positieve oordeel over de betekenis die dat gezelschap heeft als aanbieder van laagdrempelige, toegankelijke dans. De Raad kiest echter voor vernieuwing en de „frisse, energieke, rebelse en eclectische voorstellingen” van Guy Weizman en Roni Haver. Een mokerslag voor Scapino, al komt die niet onverwacht. Met de keuze voor Guy & Roni kiest de Raad ook voor pluriformiteit en geografische spreiding.

Het negatieve advies, geformuleerd als ‘Nee, tenzij’, voor Het Nationale Ballet lijkt erger dan het is. De voorlopige afwijzing is het gevolg van een domme fout. Het grootste dansgezelschap van het land had de aanvraag bij „het verkeerde loket” ingediend, bij dat voor opera – Het Nationale Ballet vormt met De Nationale Opera de fusie-organisatie NO&B. De gezamenlijke aanvraag dient te worden ontvlochten en het geld, ruim 7 miljoen euro voor het balletgezelschap, blijft gereserveerd.

De champagne kan open bij maar liefst drie jeugddansgezelschappen. De Stilte uit Breda, Sally uit Maastricht en Aya uit Amsterdam krijgen voor het eerst rijkssubsidie. Eigenlijk drieënhalf: de Raad adviseert ook de ‘danstak’ van Maas Theater & Dans te financieren (de theatertak zat daar al in). De nieuwe status voor het internationaal gelauwerde en enorm actieve De Stilte van choreograaf Jack Timmermans hing al langer in de lucht. De toekenning voor de andere gezelschappen is verrassender.

Ook de talentontwikkeling van jonge dansmakers krijgt (weer) subsidie door de toekenning aan Korzo. In de twee vorige kunstenplannen werd geen speciale ontwikkelplaats voor de dans opgenomen, een zeer omstreden besluit. Als productiehuis vervulde Korzo een belangrijke functie in de ‘keten’, als broedplaats zowel als productieplatform voor ‘midcareers’. Die functie wordt nu weer op waarde geschat en Den Haag wordt, met het Nederlands Dans Theater en Korzo, het brandpunt voor artistieke vernieuwing en verjonging.

Op het gebied van de dansfestivals blijft de situatie ongewijzigd, met de Nederlandse Dansdagen in Maastricht als enige subsidieontvanger. De aanvragen van onder andere Holland Dance Festival en het urbanfestival Summer Dance Forever werden afgewezen. Wel kreeg jeugdtheaterfestival Tweetakt, met een groot dansaanbod, een positief advies.

Bij Scapino Ballet Rotterdam is de klap hard aangekomen. Erik Pals, zakelijk directeur van het gezelschap: “Het advies van de Raad gaat heel erg over regio, over vernieuwing en de dichtgeslibde BIS. We wisten dus dat het voor ons lastig zou kunnen worden. Maar wij hadden het gevoel op goede weg te zijn met onze publieksopbouw, het extra ensemble dat in steden optreedt waar in jaren geen dans is gezien, inclusie, toegankelijkheid. Allemaal elementen waardoor we geen aanleiding zagen voor twijfel over onze plek in de BIS.”

Wat het meest steekt, zegt hij, is de suggestie dat een groot publieksbereik bij Scapino Ballet Rotterdam prioriteit krijgt boven artistieke vernieuwing. “Ik durf wel te stellen dat er geen BIS-gezelschap is dat zoveel jong talent kansen heeft gegeven, en vroeg in hun carrière. Bovendien sluiten een groot publieksbereik en vernieuwing elkaar niet uit. Ons talentenprogramma Twools had ook hoge zaalbezettingen, boven de 70 procent, ook in Venlo.”

Het gezelschap zal zich niet zomaar bij het advies neerleggen. Maar mocht alleen de gemeentelijke subsidie (1,1 miljoen euro) overeind blijven, dan ziet Pals mogelijkheden, zij het op kleinere schaal. “In 2019 hadden we dankzij ons grote publieksbereik 74 procent eigen inkomsten. Dat is enorm hoog.”

