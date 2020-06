Lichaam geborgen bij havenhoofd Scheveningen

Bij het noordelijk havenhoofd in Scheveningen is donderdagochtend een lichaam geborgen. Dat heeft de politie Den Haag donderdag bekendgemaakt. Of het om de surfer gaat die vorige maand is omgekomen en nog niet was teruggevonden, moet nog door identificatie worden uitgewezen.

De surfers wiens lichaam nog niet is geborgen, een 23-jarige man uit Delft, was vorige maand met een groep watersporters in de zee bij het havenhoofd, waar zij in de problemen raakten. De lichamen van vier andere surfers werden kort na het ongeluk geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer werd al wel in het water gezien, maar kon het vanwege de weersomstandigheden niet geborgen worden. Later dreef het weg en werd de zoekactie gestaakt.

De watersporters zijn vermoedelijk in de problemen geraakt door de combinatie van zeeschuim en een harde noordenwind. Het schuim kwam bij het havenhoofd tot ongewone hoogte, van zo’n twee meter. Hierin zijn ze waarschijnlijk gedesoriënteerd geraakt. Het schuim bemoeilijkte de zoektocht van hulpverleners die de lichamen wilden bergen. Er werden helikopters ingezet om het schuim weg te blazen. De leeftijd van de vier andere slachtoffers was tussen de 22 en 38 jaar. Zij kwamen uit Den Haag en Delft.