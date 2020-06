Dat hangen achter een beeldschermpje wel degelijk tot verrassende inzichten kan leiden blijkt als onze dochter van 12 jaar een opmerking maakt over een tekst die zij tegenkomt op sociale media. Ze zegt dat zij de opmerking „You are the cherry on my cake’ een belediging vindt. Verwonderd vragen wij naar de achtergrond van deze gedachte. Hierop antwoordt ze: „Je wilt toch horen dat je de taart bent, en niet slechts de kers!”.

