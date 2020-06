Hongkong neemt wet aan tegen belediging Chinese volkslied

Het parlement van Hongkong heeft donderdag een wet aangenomen die belediging van het Chinese volkslied strafbaar stelt. De zittingszaal van de Wetgevende Raad was tijdens het debat het toneel van protesten door oppositieleden, melden internationale persbureaus. De goedkeuring van de wet valt op een gevoelig moment: in Hongkong wordt al weken gedemonstreerd tegen een andere omstreden, pro-Chinese wet.

Pro-democratische Hongkongers drijven bijvoorbeeld tijdens voetbalwedstrijden de spot met het Chinese volkslied, de Mars van de vrijwilligers. Als het te horen is, klinkt boegeroep en worden pro-Hongkongse liederen aangeheven. Volgens de Chinees-gezinde meerderheid in het parlement is de wet nodig om inwoners van de speciale bestuurlijke regio respect voor het volkslied bij te brengen. Op overtreding van de wet komt maximaal drie jaar cel en een boete van omgerekend 5.800 euro te staan. De wet bestempelt het Chinese volkslied ook tot verplichte kost voor kinderen op basis- en middelbare scholen in Hongkong.

De oppositie ziet de wet als een symbool voor de toenemende mate waarin China in Hongkong de macht naar zich toetrekt. Voorafgaand aan het debat over de regelgeving hielden parlementariërs van oppositiepartijen een stilteprotest, waarbij ze verwezen naar het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede, donderdag precies 31 jaar geleden. Later moest de vergadering worden stilgelegd omdat één van de pro-Hongkongse volksvertegenwoordigers een potje met een stinkende substantie in de zaal had laten vallen. De oppositie boycotte massaal de stemming over de wet, die vervolgens met een grote meerderheid werd aangenomen.

De ‘volksliedwet’ staat los van de nieuwe veiligheidswet die China aan Hongkong gaat opleggen. Die regelgeving stelt het strafbaar om bijvoorbeeld naar afscheiding van China te streven. Het Westen vindt dat China met de wet de zelfstandigheid van Hongkong schendt, die officieel is vastgelegd toen het Verenigd Koninkrijk eind vorige eeuw aan China overdroeg. De veiligheidswet heeft in Hongkong tot grote protesten geleid. De Amerikanen en de Britten hebben China onder druk gezet om de wet niet in te voeren. Carrie Lam, de door China aangewezen hoogste bestuurder van Hongkong, zei woensdag dat de wet er hoe dan ook komt.