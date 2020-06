Museum Boijmans van Beuningen: het nieuwe ontwerp is er, maar wat gaat het kosten?

Aan de buitenwereld is de besluitvorming over de verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bijna niet meer uit te leggen. „Ik vind het een hele irritante discussie”, floepte architect Francine Houben er deze week uit tijdens een perspresentatie van haar ontwerpvisie.

Het is het proces van een ambitieus stadsbestuur dat zichzelf steeds voor blinde besluiten heeft geplaatst. Eind 2018 stemde bijna de hele gemeenteraad in met een ‘ambitiescenario’, geraamd op 224 miljoen euro, terwijl er nog geen enkele schets lag. Nu ligt er een eerste ontwerp volgens de eisen van dat ambitiescenario, maar is het beschikbare budget vooralsnog blijven steken op 176 miljoen euro.

‘Verwarrend’

‘Go’ of ‘no go’? Dat is het eenduidige besluit dat de raad deze weken eigenlijk zou nemen. Maar waarschijnlijk wil de raad nu eerst weten wat Houbens ontwerp daadwerkelijk gaat kosten. Of het eventueel ook gedeeltelijk, of in stappen, gebouwd kan worden, terwijl de gemeente en Boijmans ondertussen naar geldschieters blijven zoeken. Ook als het geen 224 miljoen euro gaat kosten, kan het plan straks zomaar eens best genoeg ‘ambitie’ hebben voor de raad.

In stappen verbouwen zou kunnen, maar het heeft niet de voorkeur van architect Houben. „Het is toch wel handig om alles in één keer te bouwen”, zei ze. Het politieke debat over geld en ambitie noemde ze onzinnig, of iets meer genuanceerd: verwarrend. „Je gaat natuurlijk voor de Rotterdamse ambitie.”

55 miljoen euro

Eind 2018 moest Boijmans sluiten wegens brandgevaar, omdat opeenvolgende colleges de renovatie van het gemeentelijke pand jarenlang hadden uitgesteld. Na de renovatie, asbestsanering en verbouwing zou Boijmans zich kunnen meten met de wereldtop, zei cultuurwethouder Said Kasmi (D66).

De gemeente zou 169 miljoen euro bijdragen, de overige 55 miljoen euro moest van externe financiers komen. Maar toen de filantropische stichting Droom en Daad zich vorig jaar terugtrok, en dit jaar de BankGiroloterij en andere Rotterdamse fondsen vooralsnog niet instapten, ontstond het probleem. Formeel is van die 55 miljoen euro alleen 7,5 miljoen euro rijkssubsidie binnen.

Door alle tegenvallers zie je coalitiepartijen verschuiven. „Dat proces is gewoon heel erg raar gegaan”, zegt D66-raadslid Elene Walgenbach. „Er werd gezegd dat er geld voor iets was, waarvan we eigenlijk niet precies wisten wat dat dan was. Met de kennis van nu had de hele raad het denk ik totaal anders gedaan.”

„We hebben het steeds over geld gehad, maar niet over de inhoud”, zegt PvdA-raadslid Co Engberts. „Dat ‘go-no go moment’ is voor mij in zekere zin ingehaald. We hebben nu een ontwerp en laten we daar eens een begroting aan hangen.”