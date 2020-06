Het engelengeduld van de hobbyist

Deze mensen hebben niet zozeer hobby’s, ze hebben passies. Hier leven ze voor. In hun hobbykamer, gebogen over een de werktafel, priegelen ze met engelengeduld aan een kersttruitje voor een muis in het muizenhuis, of aan het stuur van een modelauto. Ze zijn gewend om thuis te zitten en zichzelf te vermaken; de coronacrisis zal ze minder hard raken dan mensen die het liefst sporten of uitgaan.

Voor Project Passie fotografeerde Daniëlle Moelker (1975) mensen met een hobby. „Ik kan me heel goed voorstellen dat je je daarin verliest, dat je tijd en ruimte vergeet. Vaak hadden ze niet eens meer in de gaten dat ik er was.”

Wat haar opviel: hobbyisten zijn doorgaans boven de zestig. Jongeren knutselen niet meer, stellen ze. Die hebben het geduld niet; ze hebben ander vermaak.

De gemiddelde Nederlander besteedt 14 uur per week aan zijn hobby, uitstapjes en uitrusten, 8 uur aan vrienden en familie en 20 uur aan mediagebruik. Moelker: „Deze mannen en vrouwen maken zich zorgen dat hun hobby zal uitsterven.”

Je verliezen in een passie. Zelf heeft Moelker dat met foto’s. Ze is freelance beeldredacteur. Foto’s maken was lange tijd haar hobby, tot ze besloot er haar werk van te maken, en er een opleiding voor te volgen. Project Passie is haar afstudeerproject voor de Fotovakschool.