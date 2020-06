Geroddel op de raketbasis

Serie Space Force 10 afleveringen van 30 minuten Netflix

De waarheid is soms gekker dan fictie. Donald Trump had net de wens uitgesproken voor een Space Force, de zesde tak van het Amerikaanse leger, toen Greg Daniels en Steve Carell (The Office US) hun nieuwe serie bedachten. Nooit hadden zij kunnen voorzien dat de wet voor een dergelijke organisatie ook werkelijk getekend zou worden. En kort voor de première van de serie stond de Amerikaanse president trots te zwaaien met de Space Force-vlag.

In de eerste aflevering van Netflix’ nieuwste paradepaardje Space Force horen we generaal Mark Naird (Steve Carell) het uitproesten wanneer hij in een vergadering de aankondiging van de zesde tak hoort. Zijn blik vertrekt als hij leert dat híj Space Force moet gaan leiden.

Proestende lach

Die proestende lach ging eind 2019 ook rond aan de lunchtafel bij NASA, het ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse overheid. Chris McLemore, data-specialist en manager bij het bedrijf, was erbij, evenals zijn team van 75 raketontwerpers en -engineers dat in 2024 de eerste vrouw op de maan wil zetten.

McLemore: „Bij NASA zijn we er zelfs niet helemaal zeker van wat de echte Space Force voor entiteit moet gaan zijn. Hoogstwaarschijnlijk, zoals de serie ook suggereert, gericht op militarisatie van de ruimte. Terwijl wij ons juist bezighouden met vreedzame exploratie.”

Ego en machogedrag gaan hier in de overdrive. In de serie worstelt generaal Naird met de druk om te presteren en om overtuigend aan zijn collega’s te laten zien dat Space Force niet met zich zal laten sollen. Wat tot een hoogtepunt komt in een bizar potje ‘space ball’. Een variant op paintball, waarbij de verschillende ‘forces’ (leger, marine, luchtmacht) elkaar te lijf gaan, om uiteindelijk aan elkaar te bewijzen welke tak de beste is.

De kern van de serie ligt in de wedijver tussen de grote wereldmachten om dominant te zijn in de ruimte. McLemore van NASA: „Sinds NASA in 2011 de spaceshuttlevloot aan de grond zette en het programma beëindigde is een gevoel ontstaan dat lijkt op dat van de jaren zestig. De druk is hoog om de leider in de ruimte te worden. Amerika wil, net als anderen, dat gat vullen. Dat is een flinke taak.”

De makers die de satirische voorspelling van wat de Amerikaanse Space Force kan worden naar de tv brengen, kennen we van The Office. Greg Daniels produceerde de Amerikaanse versie en Steve Carell belichaamde tussen 2005 en 2011 de „beste baas van de wereld”, Michael Scott. Wie Space Force met The Office vergelijkt, zit er dan ook niet ver naast. Er wordt geroddeld, managers hebben het hoog in de bol en tussen verschillende afdelingen gaat het er soms hard aan toe. Met name tussen de wetenschappers en de leidinggevenden.

Machtsstrijd

Een belangrijke spanning die door de serie loopt is de machtsstrijd tussen bevelhebber Mark Naird en de wetenschappelijke baas Adrian Mallory (John Malkovich). Wederom niet uit de lucht gegrepen. „Lang geleden werkten het technische team en het management parallel aan elkaar”, herinnert McLemore zich.

„Aan de ene kant had je de discipline gebaseerd op bewijs en data en aan de andere kant de mensen die de overkoepelende beslissingen namen. Maar tegenwoordig is het technische team ondergeschikt aan de projectmanagers. Het probleem daarvan is dat beslissingen dan niet meer gebaseerd zijn op solide logica, maar op kosten en planningen. Dat levert absoluut spanning op. Ik heb wel eens in meetings gezeten waar het er niet zo hartelijk aan toe ging.”

McLemore denkt dat het interessant is om – al dan niet in een satirisch jasje – het licht eens op die vergaderzalen te zetten. „Als ik tegen mensen zeg dat ik bij NASA werk, zie je vaak hun ogen oplichten. Het werken in de ruimtevaart heeft voor veel mensen een heel prestigieus imago. Belangrijke resultaten, grote belangen, veel geld en knappe koppen. Maar uiteindelijk zijn we net als iedereen. Het is niet alleen rozengeur en maneschijn op kantoor als je het hebt over het maken en lanceren van een BFR (‘Big Fucking Rocket’) die het equivalent van 484 motoren van een Corvette de lucht in stoot. Ook wij maken fouten, hebben onzekerheden en kantoorperikelen.”

The Office komt van oorsprong uit het brein van Ricky Gervais. De Britse comedian is er nog altijd van overtuigd dat comedy gaat over „een alledaags persoon, die iets probeert te doen, waar hij of zij niet voor in de wieg is gelegd. En hoe groter de blinde vlek, hoe leuker het is om ernaar te kijken.” Met Space Force proberen Daniels en Carell diezelfde formule toe te passen. McLemore van NASA: „Een leider of medewerker die zich slimmer voordoet dan hij is, dat is voor iedereen herkenbaar.”