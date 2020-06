Een nieuw blog over de protesten en ongeregeldheden in de VS

Trump denkt leger toch niet nodig te hebben

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij niet denkt dat het leger ingezet hoeft te worden om de demonstraties in de VS in de hand te houden. Hij dreigde eerder deze week het leger in te zetten in staten waar protesten uit de hand lopen, maar krabbelt woensdagavond lokale tijd terug: „Het ligt eraan, maar ik denk niet dat we het leger nodig hebben”.

Zijn minister Mark Esper van Defensie sprak zich eerder op de dag op een persconferentie openlijk uit tegen de inzet van militairen. „De optie om het leger in te schakelen voor ordehandhaving dient alleen in allerlaatste instantie te gebeuren, en enkel in de meest urgente en ernstige situaties. We zitten op dit moment niet in zo’n situatie.”

Er zijn woensdag in veel Amerikaanse steden opnieuw duizenden mensen de straat op te gaan om te protesteren. Ze eisen een einde aan racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten.

In de wijk Brooklyn in New York greep de politie in, omdat er nog mensen aan het demonstreren waren na de avondklok. Ook in Washington DC, Seattle, St. Charles, Philadelphia en San Francisco waren weer heel wat mensen op de been, maar daar verliepen de protesten voor het invallen van de avond relatief rustig.