Duitse justitie: Madeleine McCann leeft niet meer

Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 op 3-jarige leeftijd op vakantie in Portugal verdween, is volgens justitie in Duitsland niet meer in leven. Een 43-jarige Duitse man is sinds donderdag moordverdachte, meldt persbureau Reuters. Openbaar aanklager Hans Christian Wolters van de Duitse stad Braunschweig zei tijdens een persconferentie: „Wij gaan ervan uit dat het meisje niet meer leeft.”

Woensdag werd bekend dat in Duitsland de 43-jarige Duitse man vastzit die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Madeleine McCann. Nu is hij ook moordverdachte.

Hoewel het lichaam van het meisje nooit is gevonden, zeggen de Duitse onderzoekers te weten welke methode is gebruikt om haar om het leven te brengen. „Het enige wat we altijd hebben gewild is haar vinden, de waarheid achterhalen en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen”, zeiden de ouders van het vermiste meisje, Kate en Gerry McCann, in een verklaring die werd voorgelezen voordat de Duitse aanklager het woord nam.

Het Openbaar Ministerie van Braunschweig doet momenteel onderzoek naar de zaak uit 2007. De bewuste verdachte wiens naam niet bekend is gemaakt, woonde tussen 1995 en 2007 in de Portugese Algarve, waar McCann verdween. Hij is in het verleden tweemaal veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en zit momenteel vast voor een seksueel vergrijp.