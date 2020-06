Doorbraak in verdwijningszaak Maddie McCann kan einde maken aan zoektocht van dertien jaar

Ze zou volgens de Daily Mirror drie dagen na haar verdwijning in Nederland zijn gespot. Haar ouders zouden „een enorm geheim proberen te verbergen” aldus de Sunday Express. Haar ouders zouden haar per ongeluk hebben gedood en haar lichaam in hun huurauto hebben vervoerd, wist wederom de Mirror. Ze zou zijn aangetroffen bij een Roma-familie in Ierland, berichtte de Daily Star stellig.

Iedere splash, zoals de aandachttrekkende koppen op de voorpagina’s van Britse tabloids heten, werd de afgelopen dertien jaar vergezeld door diezelfde foto, van een driejarige meisje met een pony tot op haar wenkbrauwen, grote ogen die indringend strak naar de camera kijken. Ze heeft een roze fluwelen shirtje aan. Die foto van Madeleine McCann viel samen met de raadselachtige zaak die sinds haar verdwijning ’s avonds op 3 mei 2007 uit vakantieappartement 5A aan de Rua Dr Agostinho da Silva in het plaatsje Praia da Luz in de Portugese Algarve een refrein werd in de Britse pers.

Van al die wilde theorieën klopt niets, vermoedt de Duitse politie. Duitse aanklagers in Braunschweig verdenken Christian B., een 43-jarige veroordeelde zedendelinquent, van moord. De Duitse politie zegt ervan uit te gaan dat Madeleine McCann dood is, iets wat haar ouders tot nu toe niet deden en waar de Britse politie niet toe overging - tot nu toe. De zaak McCann was formeel nog altijd een vermissingszaak en de politie had volgens Clarence Mitchell, een oud-journalist die al jaren de familie bijstaat, geen bewijs wat er was gebeurd met het meisje en dus ook niet of ze dood of nog in leven zou zijn.

De Duitse aanklagers hebben een oproep gedaan en vragen mensen zich te melden die meer „concrete informatie hebben over hoe het misdrijf is verlopen en misschien ook op welke plek het lichaam is achtergelaten”. Volgens de Duitse autoriteiten bevond B. zich in mei 2007 vlakbij de plek waar McCann verdween. B. woonde van 1995 tot 2007 in de Algarve en werkte daar in de horeca en deed ook inbraken en dealde drugs, volgens de BBC. „Dit is een seksueel roofdier dat meerdere keren veroordeeld is wegens misdrijven met kleine meisjes en dat al een lange gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen”, liet een woordvoerder van het Duitse openbaar ministerie weten aan de Britse pers. De verdachte zit op het moment in een Duitse gevangenis.

Doorbraak

Volgens Clarence Mitchell is dit de grootste doorbraak in de zaak sinds 2007. „Van alle duizenden tips en van alle potentiële verdachten die zijn genoemd in het verleden, is er nooit iets gepasseerd dat zo helder is al dit”, zei Mitchell. De verdachte bezat in zijn Portugese tijd een Volkswagenbusje en een Jaguar. De dag na de verdwijning van McCann liet hij de Jaguar op een andere naam zetten.

De Duitse autoriteiten tonen zich zelfverzekerd, hun Britse collega’s vertonen meer twijfel. Dat is logisch. De afgelopen jaren hebben zij veel leads gevolgd om vervolgens op een dood spoor te belanden.

Gerry en Kate McCann, een artsenechtpaar uit de buurt van Leicester, hebben de afgelopen dertien jaar een lijdensweg afgelegd. Zij verloren hun dochter, sporen van het onderzoek liepen dood, en zij werden door de Portugese politie zelfs korte tijd als verdachten gezien. Bovendien werd ieder aspect van hun privéleven, hun geldzaken, hun relatie, hun vriendenkring, geopenbaard.

De McCanns waren voor de tabloids interessant omdat ze middle class zijn: succesvolle artsen, mooi, gelukkig, well to do, mediageniek. Daarom lukte het ze de aandacht voor Madeleine enorm groot te houden. Het was de prijs die ze betaalden om te zorgen dat er doorgezocht werd.

Ze moesten onder meer aanvaarden dat ze beschuldigd werden van moord, dat media met hun verhaal soms op de loop gingen, dat de vriendenkring met wie ze die avond op een terras van een ander appartement, nog geen zestig meter van de kamer waar McCann lag te slapen samen met haar broertjes, werden omgedoopt tot de Tapas Seven, alsof het een louche bende betrof.

De foto van de driejarige Madeleine, die ook nu weer overal te zien is, staat daarmee ook symbool voor de nietsontziende jachtdrift van de Britse pers, die zich nu richt op een mogelijke dader.