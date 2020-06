De series van week 23: 13 Reasons Why, Queer Eye, White House Farm Murders, Devils

13 Reasons Why 4

Vierde en laatste seizoen van de controversiële tienerserie. De hoofdpersonages maken zich op voor hun diploma-uitreiking en moeten tegelijkertijd „hartverscheurende keuzes maken”. Vorig jaar werd na veel kritiek een expliciete zelfmoordscène uit het eerste seizoen aangepast. Netflix, tien afleveringen.

Queer Eye 5

De mannnen van het make-overteam ‘Fab Five’ gaan in het nieuwe seizoen van realityhit Queer Eye naar Philadelphia om mensen een metamorfose te geven. Zoals altijd houden veel deelnemers het niet droog. Netflix, acht afleveringen.

White House Farm Murders

Misdaadserie gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In de nacht van 6 op 7 augustus 1985 worden vijf familieleden dood aangetroffen in een boerderij. De Welshe rechercheur Taff Jones (Stephen Graham, bekend van This is England en Boardwalk Empire) leidt het onderzoek. NPO Plus, zes afleveringen.

Devils

De Italiaanse thrillerserie Devils speelt zich af in de financiële wereld. Een handelaar ontdekt een groot complot. Met Patrick Dempsey en Alessandro Borghi. Geschreven door Ezio Abbate (Suburra). Videoland, tien afleveringen.