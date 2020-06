Coronaproof avondje uit? Bezoek een drive-in bioscoop

Met vijftien auto’s op het veld oogt het Olympisch Stadion in Amsterdam wat desolaat. Maar dit is nog maar een try-out. Woensdagavond opende filmmaker Martin Koolhoven Nederlands eerste drive-in bioscoop in coronatijd voor dertig zorgmedewerkers, twee per auto. Met in de avondschemer ziekenhuissketches van Laurel & Hardy en Monthy Pyton. En bij het vallen van de nacht Robert Altmans klassieker MASH (1970).

Het concept is simpel: je rijdt in de auto onder de tribune de atletiekbaan op, ontvangt een koptelefoon en een versnapering, draait een half rondje om het veld en dan word je naar je parkeerplaats gerangeerd. Een exotisch uitje, ergens halverwege bioscoop en huiskamer. Soms golft het doek licht in de wind, de dode vliegjes op je autoraam ervaar je als krasjes op een vinylplaat. Toeteren – een geliefd communicatiemiddel in de Amerikaanse drive-in – blijkt in het Olympisch Stadion verboden.

Nog bepaald geen businessmodel

Drive-in bioscopen zijn onschuldig entertainment tijdens een pandemie. Vergeleken met een bioscoop, terras, restaurant of sportschool zijn drive-ins vrijwel coronaproof. Druk op openbaar vervoer of politie geven ze niet. In Duitsland, waar ze een levendige subcultuur zijn, bleven drive-ins gewoon open tijdens de lockdown en breidt hun aantal zich nu uit. In de VS, bakermat van de drive-in, doen ze goede zaken, in Iran maken ze tijdens het coronavirus hun debuut. In een vreugdeloze zomer zonder festivals zou het ook in Nederland een veilig en leuk uitje kunnen zijn. Maar drive-ins vallen onder evenementen en zijn dus tot september verboden.

Carla de Groot, directeur van het Olympisch Stadion, hoeft zich daar niets van aan te trekken, vind ze. Zij heeft geen aparte vergunning nodig voor bijeenkomsten, dus is het Olympisch Stadion nu ’s avonds een bioscoopzaal met dertig stoelen. Vijftien auto’s rond de middellijn van het voetbalveld „is bepaald nog geen businessmodel”, erkent ze. Maar vijftig, zestig auto’s met honderd inzittenden in de maand juli word al wat aantrekkelijker. Misschien met horeca erbij: popcorn, drankje. De Groot: „Maar het voornaamste is dat we gewoon weer iets willen organiseren.”

De Dam

Bestuurders vinden drive-ins een leuk initiatief, burgemeester Halsema van Amsterdam bevestigde dat in de Raad. Maar Halsema kan niet ver van het landelijk beleid afwijken, en zeker niet na afgelopen weekeind op de Dam. Waarom het kabinet geen groen licht geeft? Roelof Fruithof van Outdoor Cinema, die de techniek voor deze avond levert: „Ze moeten dan een uitzondering maken voor drive-ins. Misschien zijn ze bang voor precedentwerking.” De Groot vermoedt dat het gewoon heel laag op de agenda staat. „Het land gaat stapsgewijs open, je wil mensen misschien eerst teruggeven wat ze door de lockdown kwijtraakten. Toch jammer.”