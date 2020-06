Bravoure bij lancering Europees cloudnetwerk

Met verwijzingen naar hemel en aarde werd donderdag een nieuw initiatief gelanceerd dat Europa digitaal zelfstandiger moet maken. Het cloudnetwerk Gaia-X is „niets minder dan de Europese maanlancering wat betreft digitaal beleid”, aldus de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Dat de naam verwijst naar de Griekse godin van de aarde onderstreept volgens Altmaier dat dit „alleen nog maar het begin is” van de Europese opmars in de data-economie.

Een inhaalslag is hard nodig, realiseerden Europese overheden zich de afgelopen jaren in toenemende mate. Europese bedrijven en overheden slaan hun data nu vrijwel volledig op bij grote Amerikaanse en Chinese bedrijven als Amazon, Microsoft en Alibaba. Naast de veiligheidsrisico’s die dat met zich meebrengt, hindert de afhankelijkheid ook Europese ambities voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie.

Duitsland nam daarom vorig najaar het initiatief voor een eigen cloudinfrastructuur die moet concurreren met de bestaande aanbieders. Nadat Frankrijk zich aansloot, lanceerden de twee landen het project donderdag met een gezamenlijke – virtuele – persconferentie. Anders dan de bestaande commerciële cloudaanbieders wordt Gaia-X een non-profitorganisatie, gevestigd in België. Het moet Europese standaarden voor dataopslag gaan vastleggen, ‘interoperabiliteit’ creëren en zo een platform worden dat bedrijven koppelt aan allerlei verschillende aanbieders van dataopslag. Daarmee moet een eerlijker speelveld ontstaan, ook voor kleinere aanbieders.

Pan-Europees project

De presentatie van het Duits-Franse cloudinitiatief komt twee weken na een gezamenlijk voorstel voor een Europees herstelfonds voor de wederopbouw na de coronacrisis. Dat is toeval, maar tegelijk benadrukte zowel Altmaier als zijn Franse collega Bruno Le Maire hoe belangrijk digitale ontwikkeling is voor het veerkrachtiger maken van de Europese economie. Gaia-X, aldus de twee ministers, moet uiteindelijk een pan-Europees project worden. Meer dan twintig bedrijven in Frankrijk en Duitsland, waaronder Atos en Siemens, zijn mede-oprichter en legden elk 75.000 euro in. Begin 2021 moet het platform in de lucht zijn.

De roep om een fermer Europees digitaal beleid klinkt al jaren, maar eerdere initiatieven kwamen vaak niet verder dan goede intenties. Via nieuwe Europese regelgeving wil ook de Europese Commissie meer grip krijgen op kunstmatige intelligentie en ‘Europese waarden en normen’ daar onderdeel van maken.

De ambities van Gaia-X sluiten daarbij aan. Vooral Le Maire legde donderdag nadruk op het versterken van de Europese soevereiniteit. „Wij zijn niet China. Wij zijn niet de VS. We zijn Europese landen met onze eigen waarden en met onze eigen economische belangen”, aldus de Franse minister.

Zijn Duitse collega benadrukte ondertussen dat bedrijven van over de hele wereld welkom zijn zich aan te sluiten om „hun clouddiensten aan te bieden in lijn met Europese standaarden en regels”. Ook Amerikaanse bedrijven staan daar volgens hem voor open. Die open structuur leidde tegelijkertijd al voor de officiële lancering tot kritiek dat Gaia-X zo ook een vehikel kan worden waarmee grote Amerikaanse techbedrijven nóg meer macht krijgen.

Het toont het Europese dilemma: de wens om digitaal onafhankelijker te worden tegenover de vrees voor protectionisme én het besef dat de EU op eigen houtje voorlopig nog nauwelijks iets kan bereiken.