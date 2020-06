Amerikaanse veteraan vrijgelaten door Iran, onderweg naar huis

De Amerikaanse veteraan Michael White is na twee jaar gevangenschap in Iran weer onderweg naar huis. Dat heeft zijn familie woensdag laten weten, schrijven internationale persbureaus. White werd in maart al vrijgelaten uit een Iraanse gevangenis. Zijn terugkeer is een opvallende ontwikkeling gezien de bekoelde relatie tussen de VS en Iran.

„Mijn zoon Michael heeft 683 dagen vastgezeten en heeft een nachtmerrie moeten doorstaan”, zegt zijn moeder in een verklaring. „Zijn nachtmerrie is voorbij, en mijn zoon is onderweg naar huis.” President Donald Trump bevestigt op Twitter dat de veteraan in een Zwitsers vliegtuig onderweg is naar de VS.

White (48) zat volgens zijn familie vast in een gevangenis van de Iraanse Revolutionaire Garde. In 2018 werd hij om onduidelijke redenen opgepakt in Iran, waar hij heen zou zijn gereisd om zijn vriendin op te zoeken.

De VS en Iran hebben elkaar gevraagd gevangenen vrij te laten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Twee dagen geleden stuurden de VS al de Iraanse wetenschapper Sirous Asgari terug naar Iran. Hij zou volgens Amerikaanse autoriteiten geprobeerd hebben staatsgeheimen te stelen. Zowel Teheran als Washington houden vol dat sprake is van een uitruil, de twee vrijlatingen zouden los van elkaar hebben plaatsgevonden. Zover bekend zitten momenteel nog zeker vijf Amerikanen vast in Iran.

‘Hopelijk’ opening tussen beide landen

Een woordvoerder van het Witte Huis reageerde tegenover Fox News dat de vrijlating van White „hopelijk” een opening kan zijn voor nieuwe onderhandelingen tussen de twee landen. De spanningen tussen Iran en de VS zijn de afgelopen jaren onder de regering-Trump verder op scherp komen te staan. Washington heeft Iran zware sancties opgelegd, en begin januari werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood door een Amerikaanse aanval in Irak.