Adviseur kroongetuige, dat was Peter R. de Vries nog niet

Heel Nederland kent Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Tijdens zijn veertigjarige carrière stond hij voortdurend in de spotlights. Zo schreef hij een bestseller over de Heineken-ontvoering, kraakte hij de Puttense moordzaak en won hij de prestigieuze Emmy Award voor een documentaire over de verdwijning van Natalee Holloway.

Nadat hij in 2012 met zijn misdaadprogramma was gestopt, behaalden De Vries en zijn zoon Royce een door de KNVB en de FIFA erkend diploma tot voetbalmakelaar. Samen begonnen ze het bedrijf PR Sportmanagement. Die samenwerking beviel zo goed dat vader en zoon in 2018 een advocatenkantoor begonnen, samen met Khalid Kasem. Sinds vorig jaar staat De Vries onder contract als vaste commentator bij het tv-programma RTL Boulevard.

Hoewel Peter R. de Vries zichzelf eerst en vooral als journalist ziet, heeft hij een volgende carrièresprong in gedachten nu hij begin maart is aangezocht door Nabil B., kroongetuige in het grote Marengo-proces tegen een groep verdachten rond Ridouan Taghi. Of hij vertrouwenspersoon wil worden van Nabil. Een rol die lijkt op dingen die hij heeft gedaan in de Holleederzaak en rond de verdwijning van Nicky Verstappen. Dat waren afspraken die voortkwamen uit het journalistieke werk dat De Vries heeft gedaan in die zaken.

Met Nabil B. heeft De Vries niet de emotionele band die hij wel heeft met de Holleeders of de familie van Nicky Verstappen. Bovendien is Nabil B. geen slachtoffer maar een crimineel die een deal sloot.

Als Peter R. de Vries op maandagochtend 18 mei 2020 bij de bunker in Osdorp aankomt, hoeft hij de beveiligers niks uit te leggen. Hij mag, net als een kleine groep andere geaccrediteerde verslaggevers, de Marengozaak bijwonen. Andere verslaggevers zitten vanwege corona in de rechtbank aan de Parnassusweg, waar de zaak via een livestream is te volgen.

Hoewel de zitting al om half tien ’s ochtends begint, kijkt iedereen uit naar de middag. Om vier uur zal kroongetuige Nabil B. een verklaring afleggen over zijn weigering om nog verder vragen te beantwoorden. Peter R. de Vries weet dan al ruim twee maanden precies wat er speelt.

Wat is er in die tussentijd gebeurd? Het Openbaar Ministerie heeft in eerste instantie welwillend gereageerd op het verzoek van de kroongetuige en organiseert een gesprek met Nabil B., zo maakte De Vries donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie. Maar de misdaadverslaggever is geen advocaat en stelt daarom aan Nabil B. voor de klus op zich te nemen samen met Peter Schouten, een advocaat die De Vries al decennia kent.

De gesprekken stokken

In de loop van april stokken de gesprekken tussen het OM en de beoogde advocaat en adviseur. Volgens De Vries is het OM teruggekomen op eerder gemaakte afspraken. Bij justitie zien ze dat anders. Een woordvoerder van het OM laat weten dat de mogelijkheid is verkend om De Vries als vertrouwenspersoon aan te stellen. „Het is niet mogelijk gebleken om iemand die geen advocaat is dezelfde privileges en faciliteiten te geven als iemand die wel advocaat is. Die privileges komen met regels die alleen gelden voor advocaten.”

Die maandagmiddag in de rechtbank legt de kroongetuige uit dat hij voor zijn gevoel wordt dwarsgezeten door het OM. Hij vraagt de rechtbank om hulp in zijn onderhandelingen met justitie over zijn rechtsbijstand. Bij een aantal vaste volgers van de strafzaak komt meteen de vraag op wie die juridisch adviseur zou kunnen zijn. En omdat Peter R. de Vries in een radio-interview eind 2019 liet doorschemeren dat hij een verzoek van de kroongetuige serieus zou nemen, krijgt De Vries die dag onder meer van NRC de vraag voorgelegd of hij is benaderd.

Hij wil daar op dat moment niet op ingaan, mede ingegeven door kwesties rondom veiligheid van zichzelf, gezin en collega’s. NRC stemt in met zijn verzoek om de zaak nog even stil te houden.

De rol van adviseur staat nog niet op het cv van Peter R. de Vries, al heeft hij in de strafzaak tegen Willem Holleeder informeel wel een grote rol gehad. Hij heeft het contact tot stand gebracht tussen het OM en de zussen van Holleeder, die belastend voor hun broer hebben verklaard.

De Vries bemiddelde in 2015 ook bij de totstandkoming van een interview met Astrid Holleeder in NRC. En tijdens het proces vertelde De Vries als getuige over zijn bedreiging door Willem Holleeder bij zijn woning en bleek hij naast gedetailleerde verslagen ook over een geheime opname van een gesprek met Holleeder te beschikken. Ook besprak hij de zaak geregeld aan de desk van RTL Boulevard.

Holleeders advocaat Sander Janssen heeft er in het verleden op gewezen dat er in de zaak rond zijn cliënt bewust een mediacampagne gevoerd is, mede door Peter R. de Vries. „Er zat zeker een choreografie achter”, zegt Janssen nu desgevraagd. „En dat is in een strafzaak nooit bevorderlijk voor de waarheidsvinding. In de media gelden andere regels en belangen en dat leent zich niet goed voor een evenwichtige bespreking van een complexe en omvangrijke strafzaak. Daardoor gaat de nuance of zelfs de werkelijkheid verloren.”

De Vries was in die zaak partij geworden en kon geen objectief commentaar meer leveren, vindt Janssen. Dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn, maar dan ligt er wel een verantwoordelijkheid bij de media om te onderkennen dat ze een partij aan tafel hebben zitten en geen onafhankelijk expert. „Maar de media voelden die extra verantwoordelijkheid kennelijk niet zo.”

Geen probleem, vindt RTL

Bij RTL Boulevard menen ze dat de rollen van Peter R. de Vries als deskundige en adviseur goed te scheiden zijn, ook na de bekendmaking donderdag. „Peter R. de Vries is én blijft deskundige bij RTL Boulevard, zegt een woordvoerder naar aanleiding van vragen aan de hoofdredacteur van het programma. „Nieuwsitems gerelateerd aan het Marengo-proces zal hij niet meer becommentariëren. En als hij bij RTL Boulevard staat en het gaat over Marengo, dan zal steeds duidelijk worden aangegeven dat Peter vertrouwenspersoon is en dus ‘partij’ is in deze zaak.

Peter R. de Vries vindt dat hij een rol als adviseur van de kroongetuige kan scheiden van zijn rol als journalist. „Ik kan met veertig jaar ervaring als misdaadverslaggever in het algemeen prima dingen zeggen over ontwikkelingen in de Marengo-zaak”, stelt hij tijdens zijn persconferentie. „En ik begrijp heus dat ik als adviseur van de kroongetuige niet zomaar gevoelige zaken kan bespreken op televisie. Daar pas ik mijn gedrag op aan.”

Het OM is niet gerust op die dubbelrol. Zo zit De Vries de avond na zijn persconferentie bij het RTL-programma Beau. Het OM is niet uitgenodigd.

Rechtszaak Impasse Nu justitie Peter R. de Vries weigert als adviseur van Nabil B., dreigt een impasse rond de kroongetuige in de zaak van Ridouan Taghi. Nabil heeft twee weken terug tegen de rechtbank verklaard dat hij pas vragen beantwoordt als hij juridische bijstand heeft. De rechter toonde daar begrip voor. Volgens De Vries houdt de kroongetuige voet bij stuk en wil hij hem als adviseur. Advocaat Peter Schouten, die wat het OM betreft aan de gang kan, stelt dat Nabil aan de bal is: hij bepaalt wie hem bijstaat.