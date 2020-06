Stella mist de quarantaine. Als amateurmisantroopje had ze de tijd van haar leven toen al onze stadsgenoten huisarrest opgelegd kregen, als het verdiende loon voor hun bestaan. Het wereldwijde verbod op amusement ervoer zij als een verlate daad van kosmische rechtvaardigheid. De maandenlange stilte beschouwde ze als het herstel van de natuurlijke orde.

De enige voor haar hinderlijke bijkomstigheid van de quarantaine was het virus. De ziekte was mild voor haar geweest, maar hardnekkig. Tot op de dag van vandaag heeft ze bij vlagen last van haar keel. En ze zal het het virus nooit vergeven dat het Arturo heeft gedood en dat het een bedreiging blijft vormen voor haar kwetsbare moeder. Hoewel het virus haar een triomfantelijke overwinning verschafte in de ongelijke strijd tussen haar smetvrees en mijn nonchalance, zou ze liever hebben gezien dat de autoriteiten een permanente quarantaine hadden verordonneerd zonder enige medische noodzaak.

Stella koestert uitgesproken opvattingen over de haast en gretigheid waarmee iedereen, inclusief ik, sinds twee weken het decadente consumentenbestaan op de terrassen heeft hervat. Wanneer ze haar geloof verloochent door met mij op een terras te zitten, hetgeen ze gelukkig heel vaak doet, amuseert ze mij door deze uitgesproken opvattingen over het anachronistische en onhygiënische tumult rondom ons in steeds kleurrijkere bewoordingen uiteen te zetten. De toeristen mogen van geluk spreken dat ze er nog niet zijn, want Stella zou hen afmaken.

Maar ik begrijp haar. Ook ik ervaar het paradoxale gevoel van claustrofobie in een geglobaliseerde wereld. Dit is geen prettige planeet voor misantropen. En wanneer elke medemens een potentiële bron van besmetting is, wordt iedereen misantroop.

Ze moet morgen weer werken. Dat is de echte reden waarom ze boos is op de dalende grafieken. Maar ik zal morgenochtend met haar opstaan en haar naar haar galerie brengen.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

