Oprichter textielketen Zeeman overleden

Jan Zeeman, oprichter van de naar hem vernoemde Nederlandse winkelketen, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie woensdag weten aan persbureau ANP. Zeeman stond al twintig jaar niet meer aan het hoofd van het bedrijf.

Zeeman opende in 1967 in Alphen aan den Rijn de eerste winkel met goedkope kledingwaren. De decennia erna groeide de ‘textielsuper’ uit tot een keten met 1.300 winkels in zeven landen in Europa en 7.000 werknemers. „Eén ding staat vast: mensen worden naakt geboren. En ik verkoop ze basistextiel, beter en goedkoper dan een ander”, zei hij in 1999 in een interview met NRC

Lees hier het interview met Jan Zeeman over zijn vertrek in 1999

Zeeman zelf besloot in 1999 op 56-jarige leeftijd dat de onderneming te groot was geworden en een ander soort leiding nodig had. Zelf had hij toen geen zin om mee te doen in die nieuwe vorm, wat gepaard zou gaan met meer vergaderen en samen beslissingen nemen. „Zoals retailers zeggen: niet lullen, maar vullen”, zei Zeeman over zijn vertrek.

Uiteindelijk zou hij vanaf 2007 toch deel uit gaan maken van de raad van commissarissen, een functie die hij zes jaar geleden neerlegde. Het succes van Zeeman leverde hem volgens de Quote 500 een geschat vermogen van 1 miljard euro op. De familie van Jan Zeeman neemt in besloten kring afscheid van hem.