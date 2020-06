Galeriehouder Jorg Grimm: ‘Ondanks alles is het best druk’

In de serie Coronaweekboek Cultuur praat NRC wekelijks met mensen uit de cultuursector. Van kunstenaar en muzikant tot galeriehouder en theaterdirecteur: hoe slaan zij zich door de coronacrisis? Wat zijn de effecten op hun leven en werk? Hoe zal deze crisis de kunstwereld veranderen?

‘We hebben net onze eerste digitale kunstbeurs achter de rug: Frieze New York. Toen de organisatie de beurs afgelastte, zijn we ingegaan op het voorstel om de helft van onze inschrijvingskosten terug te ontvangen, en de andere helft als aanbetaling te beschouwen voor de volgende editie. Alle galeries mochten kosteloos meedoen aan de digitale beurs.

„Normaal lopen in New York minstens 50.000 bezoekers aan onze stand voorbij. Onze online viewing room trok 8.000 kijkers. Rondkuieren, wat veel beursbezoekers doen, gebeurt online toch minder. Ik hoorde ook van verzamelaars dat ze weinig zin hadden in een digitale beurs. Er zijn ook wel heel veel viewing rooms. De verkoop ging redelijk. We boekten ongeveer een derde van onze normale omzet, veelal aan bekende klanten. Online doen schilderijen het beter dan sculpturen. Om beelden wil je als koper toch eerst heen kunnen lopen.

Online doen schilderijen het beter dan sculpturen

„Onze twee Amsterdamse vestigingen zijn op afspraak open. Het bezoek trekt aan. De tentoonstelling van Dave McDermott verkoopt zelfs langzaam uit, en in onze nieuwe galerie in de Van Baerlestraat openen we op 5 juni een expositie met nieuwe schilderijen van Michael Raedecker. Nee, zonder openingsreceptie; we laten steeds maximaal vijftien mensen tegelijk binnen. New York is een ander verhaal. Daar gaan we pas in september weer open.

„Ondanks alles hebben we het best druk. Naast het samenstellen van tentoonstellingen – voor onze galeries, voor online en voor musea – zijn we bezig met een aantal catalogi van onze kunstenaars. Ook bereiden we ons voor op beurzen in het najaar: Frieze Londen in oktober, West Bund in Shanghai in november en Art Basel Miami in december. Of die beurzen doorgaan? Ik hoop het. Misschien kan het met een aantal VIP-dagen achter elkaar met beperkt bezoek. Ook moet eerst nog de aansprakelijkheidskwestie worden opgelost. Zonder beurzen zal de focus meer op onze galeries komen te liggen. Het is al bij al even doorbijten. Gelukkig kan de galerie het lijden.”

