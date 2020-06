Nú een vakantie boeken – hoe verstandig is dat?

De Kwestie

Nu de grenzen in Europa weer langzaam opengaan, en de Spaanse stranden en Italiaanse heuvels lonken – is het verleidelijk de agenda er bij te pakken en een vakantie te boeken. Dat deden we de afgelopen dagen dan ook stiekem al: in tien dagen tijd steeg de verkoop van vliegtickets naar Zuid-Europa met 190 procent, meldde Trouw dit weekend. Favoriete bestemmingen: Portugal en Spanje.

Sinds dinsdag geldt voor de landen in het Schengengebied code geel; toeristische reizen mogen weer. Landen die deze zomer geen Nederlandse toeristen willen ontvangen, zoals Denemarken, blijven ‘oranje’. Dat wil zeggen: niet-noodzakelijke reizen worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden. En vakantiereizen zijn zeker niet noodzakelijk.

Maar ondertussen is de kans dat het coronavirus tóch weer oplaait nog steeds aanwezig. Dus hoe verstandig is het eigenlijk om nu een reis te boeken? Wat als het land van bestemming deze zomer onverhoopt toch weer oranje wordt? Of een land de grenzen zelfs opnieuw besluit te sluiten voor toeristen?

Zo zit het

De reisverzekering zal in ieder geval niet alles, en soms zelfs helemaal niets dekken, wanneer iemand besluit af te reizen naar gebieden waarvoor een oranje reisadvies geldt. Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars adviseert daarom van tevoren met de verzekeraar te bellen. „Want soms dekken verzekeraars kosten die níét gerelateerd zijn aan de reden van een negatief reisadvies wel”, zegt hij.

Stel, een telefoon valt tijdens de vakantie in een Frans ravijn. Met het coronavirus heeft dat vrij weinig te maken, „en er zijn daarom verzekeraars die zulke kosten dan toch zullen vergoeden”, zegt Van Elferen.

Mocht iemand ziek worden over de grens, dan dekt de zorgverzekeraar de zorgkosten altijd – bij welk reisadvies dan ook. Maar, waarschuwt Van Elferen: „De zorgverzekeraar vergoedt enkel de prijs die een bepaalde behandeling in Nederland kost.” Kost diezelfde behandeling in het buitenland veel meer geld, en moet iemand hem toch ondergaan, dan kunnen de overige kosten normaal gesproken op de reisverzekering worden verhaald.

„Maar dát is bij een negatief reisadvies lastig”, zegt Van Elferen. „Er zullen ook hier weer uitzonderingen zijn, maar mocht iemand met bijvoorbeeld een coronabesmetting over de grens in het ziekenhuis terechtkomen, dan lijkt het mij echt knap lastig de reisverzekeraar bepaalde kosten te laten dekken.”

En dan kan het natuurlijk ook nog gebeuren dat je bepakt en bezakt op het punt staat te vertrekken, maar het coronavirus toch weer oplaait op de plaats van bestemming. Sluiten de grenzen alsnog, dan zit afreizen er natuurlijk niet meer in. Voor vlieg- en treintickets geldt dan wat ook al aan de start van de pandemie gold: worden reizen geannuleerd, dan delen de meeste maatschappijen vouchers uit.

Kosten voor hotels of appartementen terugkrijgen is per aanbieder verschillend. „Zolang een hotel op de plek van bestemming gasten kan ontvangen, heb je in principe pech”, zegt Frans de Bray van ReisRecht, dat consumenten en bedrijven uit de toerismesector bijstaat.

Uiteraard zullen er hoteleigenaren zijn die mededogen hebben, die snappen dat iemand de grens niet meer over kan. Zij zullen het geboekte bedrag misschien terugbetalen – al wéét je als toerist nu welk risico je neemt tijdens een pandemie. De Bray: „Zolang een hotel nog open is, gelden de annuleringsvoorwaarden waaronder is geboekt.” En zijn die streng, dan kunnen die worden gehandhaafd.

Brancheorganisatie ANVR laat weten dat alle reisorganisaties die bij hen zijn aangesloten, geen reizen uitvoeren wanneer er een ‘oranje’ reisadvies geldt.

Het antwoord

Op het moment dat niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden, zullen reisverzekeraars geen of nauwelijks op reis gemaakte kosten dekken. Ziek worden over de grens kan daarom in de papieren lopen. Sluiten de grenzen weer, dan hangt het af van individuele aanbieders of je geld terug krijgt.

