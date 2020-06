Nieuwe verdachte in verdwijningszaak Brits meisje Madeleine McCann

Er is een nieuwe verdachte in het onderzoek naar het in 2007 in Portugal verdwenen Britse meisje Madeleine McCann. Het gaat om een 43-jarige Duitse man, die momenteel voor een seksueel vergrijp in de gevangenis zit en ten tijde van McCanns verdwijning in Portugal was. Dat meldt de Britse politie woensdagavond.

De politie omschrijft de verdachte als een witte man van 1,80 meter lang. Ten tijde van de verdwijning was hij dertig jaar oud en had hij blond haar. De man woonde van 1995 tot 2007 „af en aan” in de Portugese Algarve en had destijds twee auto’s in de regio, een Volkwagenbusje en een Jaguar. Het busje werd een dag na de verdwijning van McCann op een andere naam gezet in Duitsland, maar de politie zegt te vermoeden dat de auto toen nog in Portugal was.

metpoliceuk Metropolitan Police #MadeleineMcCann | Significant Investigative Update Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine's disappearance & phone numbers relevant to investigation. 📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance

De Duitser is tweemaal veroordeeld voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes en zit momenteel ook vast voor een seksueel vergrijp. Zijn naam is niet openbaar gemaakt. De hoofd-detective op de zaak, Mark Cranwell, spreekt van een „betekenisvolle ontwikkeling” en vraagt het publiek om meer informatie. „Als je informatie hebt, wil mijn team graag met je spreken.”

Madeleine McCann verdween in 2007 uit een vakantieappartement in Praia da Luz in de Portugese Algarve waar zij met haar ouders een vakantie doorbracht. De verdwijning van de peuter heeft wereldwijd aandacht gehad. Vorig jaar verscheen een documentaire over het drama bij streamingdienst Netflix. De zaak werd meermaals heropend maar er is nooit een dader gevonden.