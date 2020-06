Na Twitter grijpt ook Snapchat in om uitlatingen Trump

Het sociale medium Snapchat stopt met het aanbevelen van het account van de Amerikaanse president Donald Trump op zijn centrale ‘Discover’-pagina. Het platform is van mening dat de president met zijn tweets van afgelopen weekend „raciaal geweld aanwakkert” en wil dat naar eigen zeggen niet belonen met gratis promotie. Dat bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf Snap woensdagavond tegenover persbureau AFP, na eerdere berichtgeving van The Verge.

Op de Discover-pagina krijgen gebruikers van het platform suggesties voor accounts die ze kunnen volgen. De woordvoerder bevestigt dat Trumps account hier sinds woensdag niet meer in te zien is. Het is niet zo dat de president van het medium is verbannen: Trumps 1,5 miljoen Snapchat-volgers krijgen de berichten van de president nog wel te zien. Dit geldt ook voor wie er specifiek naar zoekt.

‘De gemeenste honden en de meest onheilspellende wapens’: In plaats van zijn land te verenigen, voert Trump de krijgsretoriek verder op

Ook Twitter grijpt in

Om soortgelijke redenen schermde Twitter dit weekend een tweet van de president af. Het ging om het bericht waarin Trump schreef dat als demonstranten zouden gaan plunderen, het vuur geopend zou worden. Volgens Twitter schond de president daarmee de regel dat geweld niet verheerlijkt mag worden. Later tweette Trump dat beveiligers „de gemeenste honden en de meest onheilspellende wapens” hadden om in te grijpen tegen actievoerders.

Eerder greep Twitter al in door tweets waarin de president ongefundeerde uitingen deed over stembusfraude door Democraten te voorzien van een factcheck. De maatregel zorgde voor een forse uithaal van Trump; die dreigde met strenge regels voor sociale media. Facebook heeft tot nu toe nog geen stappen ondernomen tegen de president. Uit onvrede met het uitblijven van een reactie van Facebook legden vierhonderd medewerkers van dat techbedrijf dit weekend het werk neer.