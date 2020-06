Kremlin boos vanwege Oekraïens computerspel met Hitler op Rode Plein

Het Kremlin is boos vanwege een onlangs verschenen Oekraïens computerspel waarin Adolf Hitler uitkijkt op een militaire parade op het Rode Plein van Moskou. Daarmee zou de ontwikkelaar van het spel nazisme verheerlijken, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov woensdag volgens persbureau Reuters tegen verslaggevers. De controverse komt tijdens een jubileumjaar waarin de overwinning op Nazi-Duitsland 75 jaar geleden gevierd wordt.

In Strategic Mind: Blitzkrieg staat de speler aan de leiding van Nazi-Duitsland in de strijd tegen de geaillieerden. Daarbij is het de bedoeling dat een alternatief historisch scenario uitgespeeld wordt, waarbij Duitsland de Sovjet-Unie verslaat. In een trailer van het spel is te zien hoe Hitler een parade bijwoont in de Russische hoofdstad, met Duitse tanks die over het Rode plein rijden en een vloot van de Luftwaffe die over Moskou vliegt.

‘Historisch computerspel’

„Het is erg spijtig dat dit spel te koop is in ons land, al helemaal in het jaar dat we de overwinning 75 jaar geleden vieren”, reageert Peskov. „Dit computerspel is nazi-propaganda en onacceptabel.” Een Russische politicus heeft geopperd dat spelmakers strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

De Oekraïense maker van het spel, Starni Games, ontkent de aantijgingen in een verklaring. „We proberen geenszins de nazi-ideologie te verheerlijken. We hebben een historisch computerspel gemaakt met alternatieve uitkomsten. Als de speler verliest, dan kunnen de Sovjettroepen de Reichstag innemen.”

De jaarlijkse militaire parade in Rusland om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren werd dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is nu de bedoeling de parade op 24 juni gehouden wordt.