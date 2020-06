Kabinet wil 10.000 woonplekken erbij voor daklozen

Het kabinet wil dat er de komende anderhalf jaar tienduizend extra woonplekken bij komen voor dak- en thuislozen. Daartoe heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie, Volksgezondheid) woensdag een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. Het gaat om zowel volledige woningen als kamers, waar daklozen onder begeleiding zullen gaan wonen.

Nederland telt nu zo’n veertigduizend dak- en thuislozen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2009. Blokhuis noemt deze ontwikkeling „onacceptabel” in een „welvarend land als Nederland”. Verwacht wordt dat het aantal daklozen door de coronacrisis nog verder zal stijgen. Met name kwetsbare jongeren en mensen met een migratieachtergrond lopen meer risico om dakloos te worden. De bestaande opvangplekken, zoals bijvoorbeeld aangeboden door het Leger des Heils, zijn volgens Blokhuis nu „overvol”. De doorstroom uit de opvang stokt volgens hem bovendien.

Lees ook: ‘We komen dakloos binnen en gaan straks dakloos weer weg’

Blokhuis wil dat in de toekomst daklozen niet langer dan maximaal drie maanden in de opvang verblijven. Zij moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een zelfstandige woonplek, met begeleiding. Die woonplekken worden erbij gebouwd, of worden gecreëerd in bijvoorbeeld leegstaande panden. Eerder kondigde het kabinet al aan 200 miljoen euro aan gemeenten te geven.

Daarnaast wil het kabinet dat gemeenten meer gaan doen om huisuitzettingen te voorkomen. Wanneer een huisuitzetting dreigt als gevolg van schulden, moeten gemeenten dit zo vroeg mogelijk signaleren. Ook moeten zij meer doen om te voorkomen dat mensen op straat belanden na een gevangenisstraf of opname in een GGZ-instelling.