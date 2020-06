Hoofdvedachte Rwandese genocide mag uitgeleverd aan VN-tribunaal

Felicien Kabuga, een van de hoofdverdachten van de Rwandese genocide, mag worden uitgeleverd aan het VN-tribunaal in Arusha, in Tanzania. Een Frans hof heeft woensdag geoordeeld dat de gezondheidssituatie van Kabuga een uitlevering niet in de weg staat. Dat meldt persbureau Reuters.

De VN-aanklagers verdenken Kabuga van het financieren en bewapenen van etnische Hutu-milities die in 1994 in honderd dagen tijd 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoordden. Kabuga is onder andere genocide ten laste gelegd. Na een zoektocht van twee decennia werd hij tweeënhalve week geleden gearresteerd in Parijs, waar hij nu vastzit.

De verdachte noemt de aantijgingen „leugens”. Kabuga’s advocaten hadden de uitlevering aangevochten. Ze betoogden dat het vanwege zijn leeftijd onveilig was om hem te vervoeren tijdens de pandemie en trokken in twijfel dat hem een eerlijk proces te wachten staat. De Franse rechters hebben nu geoordeeld dat hij wel overgedragen mag worden aan het VN-tribunaal.

De zaak is ondergebracht bij het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), dat twee locaties heeft. In Den Haag, waar het Joegoslaviëtribunaal werd afgerond, en in Arusha, waar het Rwandatribunaal zitting heeft en dat om uitlevering van Kabuga had gevraagd.