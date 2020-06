Met de Crew Dragon-capsule van SpaceX heeft Amerika, na jaren meeliften met de Russen, weer eigen ruimtevervoer. Commercieel vervoer zelfs. Het begin van nieuwe tijden voor de bemande ruimtevaart?

