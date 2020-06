Mijn buurmeisjes stonden me op te wachten: „Wij gaan vandaag naar de dierentuin.”

Een grote gebeurtenis na al die weken in de tuin spelen, natuurlijk.

„Bij Amersfoort.”

Ik vroeg: „Is dat die met de pandababy?”

Nee, was het antwoord, „die met het springkussen”.

