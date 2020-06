Deze vijftien huisgenoten organiseren het vertier maar zelf

Stage op afstand

Bijna alle baantjes zijn weggevallen, behalve die in de zorg. En die van Rik: hij werkt in de uitvaart. „We dragen de kist”, zegt hij, „een dankbaar baantje.” Daar was het juist héél druk. „Op een gegeven moment hadden we meer dan veertig uitvaarten in de week, terwijl we maar met veertig mensen zijn.”

Zijn afstudeerstage, bij een start-up in Amsterdam (hij studeert business administration), is een ander verhaal. Na vier weken moest hij thuisblijven en nu doet hij alleen de simpele taakjes digitaal. Maar voor mensen die stage liepen in het buitenland is het vervelender, zegt hij. „Die hebben een half jaar vertraging.” Komend jaar gaat hij een master doen. „Dan ben ik in ieder geval nog even bezig. Mensen die nu net klaar zijn, hebben moeite een baan te vinden.”

Netflix uitspelen

Het leven van Loes loopt al helemaal anders door corona. Zij heeft een tussenjaar en zou 28 maart vertrekken, op reis door Zuid-Amerika om haar bachelor Spaans in de praktijk brengen. Ze had er flink voor gespaard – geld dat ze nu nergens aan kan uitgeven. Haar baantje in een restaurant, dat een groot deel van haar sociale leven beslaat, viel ook weg. Ze is oproepkracht maar kreeg „gelukkig” doorbetaald dankzij subsidie van de overheid. Rik: „Dit is de eerste keer dat we je in de ochtend hebben gezien.”

„Ik voel me een beetje doelloos”, zegt Loes. „Ik probeer mijn Spaans op niveau te krijgen en ik ben me aan het verdiepen in koken. Voor vijftien mensen, zonder gluten, vlees, knoflook en ui, zo word je creatief hoor. En ik ben Netflix aan het uitspelen.”

Voor degenen die wél studeren is het ook niet altijd makkelijk. Je concentreren bijvoorbeeld. „Ik moet zelf onderwijs geven en aan mijn eigen studie”, zegt Esther, die pabo doet en in een poging tot concentratie weleens kamers switcht met Sophie. „Dat is heel lastig, want ik ben zo iemand die de woonkamer binnenkomt en denkt: oh, gezellig.”

Alex, die wiskunde studeert (Algebra Alex, noemen ze hem), herinnert Sophie eraan dat ze een dag eerder „met een random persoon” heeft zitten skypen. Iedereen lacht. Sophie, die filosofie studeert: „Ja, via FocusMe, dat is een internationaal platform waarbij twee mensen via de webcam contact hebben en zich vijftig minuten moeten concentreren. Het werkte wel, ik heb echt veel gedaan.”

Niet samen in één auto

De huisregels zijn inmiddels wat versoepeld: eerst mocht iedereen één vast persoon uitnodigen, inmiddels zijn het er tien, maar maximaal drie tegelijk en alleen op je kamer. Maar de officiële regels zijn nog altijd streng. „Dat wij niet als huishouden gelden, is heel vreemd”, zegt Loes. Rik: „We hebben drie wc’s voor vijftien man maar we mogen niet samen buiten zitten en niet met z’n drieën in de auto.” Op de IBB zijn best wat boetes uitgedeeld, zeggen ze.

Is er ook een voordeel aan deze tijd? Stilte. Rik: „Het enige voordeel is dat ik geen reiskosten heb voor mijn stage in Amsterdam.” Hoe gezellig het met elkaar ook is, ze missen hun vrienden, bandje, jaarclub, festivals. Nikita: „Ik zie wel een beetje op tegen de vakantie. Alles wat er te doen was, valt weg.” Loes: „Het weekend dat Lowlands zou zijn, ga ik hier met een partytent en lauw bier op het grasveld staan hoor.”