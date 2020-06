Georgio (25) komt tegen half zeven aanrennen. Nu er voor het eerst in zijn stad serieus en groots wordt gedemonstreerd tegen racisme, móet hij erbij zijn. Hij heeft zijn collega-steigerbouwers thuis afgezet en is direct doorgereden richting Erasmusbrug. „De ballon stond op ontploffen. Dit moest eruit.”

Lees ook: Halsema heeft heel wat uit te leggen, vinden vriend en vijand

Als Georgio arriveert, heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in samenspraak met de politie besloten de demonstratie die om vijf uur in de middag begon, te beëindigen. Vanaf kwart over zes roept de politie vanuit busjes met megafoons demonstranten op naar huis te gaan. Dat verzoek wordt beantwoord met boe-geroep.

Er zijn, naar schatting van de politie, vier- tot vijfduizend mensen. Dat zijn er te veel om de voorgeschreven anderhalve meter afstand te houden. Het publiek is jong en divers. Een deel komt van buiten Rotterdam. De meeste demonstranten dragen een mondkapje. Niet iedereen wil zijn achternaam noemen.

De Amerikaanse Jackie Blair (31) uit Californië is er ook – met mondkapje. Zij werkt al vijf jaar in Rotterdam. De dood van de zwarte George Floyd in Minneapolis vorige week maandag leidde tot tal van demonstraties in Amerika, die uitwaaierden over Europa, zoals woensdag in Rotterdam. Het laat zien, zegt ze, dat racisme geen Amerikaans fenomeen is. Ze wil de Rotterdamse demonstranten steunen. „Het maatschappelijke probleem speelt hier evenzeer.”

Georgio kan daarover meepraten. In Rotterdam valt hij met zijn donkere huidskleur niet zo op, zegt hij. Maar in kleine plaatsen waar hij voor zijn werk komt, wordt hij nagestaard in de supermarkt. „Ik had het er deze week nog over met mijn neefje. Ik zei: ‘Denk goed na of je voor je droomauto spaart. Neem een Toyota Yaris. Dat scheelt je een hoop geld én een hoop aanhoudingen’.”

Lees ook: Racisme en discriminatie zijn op het Binnenhof altijd een garantie voor ongemak

Demi Smith (20) en Sumaya Mosallam (21) komen uit Leiden. Demi heeft een donkere huidskleur. Sumaya een „Arabisch uiterlijk”, zegt ze. Allebei kan het negatieve reacties opleveren, zeggen ze. Voor mannen geldt dat sterker dan voor vrouwen. „Mijn broer bezorgt shoarma”, zegt Sumaya. „Hij wordt soms drie keer op een avond gecontroleerd.”

De demonstratie was aanvankelijk gepland in het centrum van Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb kwam met het voorstel van de Erasmusbrug, nadat afgelopen maandag veel meer mensen dan verwacht naar de Dam in Amsterdam kwamen om te protesteren. Op de Erasmusbrug zouden mensen op anderhalve meter afstand langs de reling kunnen staan, de menselijke sliert zou langs de kades verder kunnen uitwaaieren.

Maar dat werkt niet. Vooral bij het podium aan de voet van de Erasmusbrug klit iedereen samen. „Dat de menigte bij het podium toch te dicht op elkaar stond, was niet te voorkomen”, zal de burgemeester even na zeven uur in de tuin van het stadhuis uitleggen. „Dan moet je speeches verbieden. Dat is de kern van het demonstratierecht.”

Aan de voet van de Erasmusbrug staan acht vriendinnen uit Eindhoven en Venlo.

Siham: „Al in groep drie hoor je: ‘Jij doet niet mee, jij bent zwart’.”

Faith: „Of ze pakken hun tas stevig vast, als je langs loopt. We staan hier voor onze kinderen. We willen niet dat zij dit meemaken.”

Siham: „Of ze roepen kut-neger of negerhoer.”

Faith: „Natuurlijk zijn niet alle witte mensen racistisch. Maar er zijn er best veel die niet willen begrijpen hoe pijnlijk het is.”