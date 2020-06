De helft minder bruiloften door corona

Het aantal bruiloften is sinds het ingaan van de coronamaatregelen gehalveerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden tussen half maart en half mei bijna de helft minder stellen in vergelijking met een jaar eerder.

Foto Jeroen van der Meyde/ANP

Vanaf half maart mochten er nog maar maximaal dertig mensen aanwezig zijn op een bruiloft en omdat de horeca gesloten werden zat feestvieren er ook niet meer in. In de meeste gevallen konden bruidsparen alleen terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Tijdens de door premier Mark Rutte als intelligent bestempelde lockdown trouwden er gemiddeld vijfhonderd stellen per week, blijkt uit cijfers van het CBS. In dezelfde maanden in de jaren hiervoor waren dat er ongeveer duizend. Alleen 20 april was nog een erg populaire datum, vanwege het 'getalrijm' met het jaartal 2020.