Halsema: beelden overvolle Dam ‘pijnlijk om te zien’

De maatregelen zouden woensdag bekend worden gemaakt door de Surinaamse president Desi Bouterse, die momenteel in verkiezingsstrijd verkeert. Volgens het Nationale Informatie Instituut is de beslissing nog niet genomen en heeft berichtgeving hierover gezorgd voor een „onnodige paniekreactie” in de samenleving, zo meldt het in een verklaring op Facebook.

De regering in Suriname heeft besloten om de versoepelingen van de coronamaatregelen terug te draaien. Vanwege een nieuwe reeks besmettingen gaat het Zuid-Amerikaanse land mogelijk terug in volledige lockdown. Dat melden meerdere bronnen tegen persbureau ANP en lokale media, waaronder nieuwssite Starnieuws .

'Suriname terug in totale lockdown'

Er lopen meerdere onderzoeken om te achterhalen hoeveel mensen het virus gehad hebben. Een van de belangrijkste is de zogenoemde Pienter Corona Studie van het RIVM . Daarvan werden eerder al voorlopige resultaten bekend. In april had 4 procent van de deelnemers antistoffen.

Dat de stijging beperkt is, komt volgens Zaaijer doordat de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan effectief zijn gebleken. Voor de onderzoekers komt dat niet uit de lucht vallen, die hielden al rekening met een percentage van zo'n 5 procent. Verder zag Sanquin dat bij mensen bij wie in het vorige onderzoek al was vastgesteld dat ze antistoffen hebben, de stoffen nauwelijks zijn afgenomen. Bij 10 procent werd wel een daling gemeten.

Op basis van voorlopige resultaten denkt Sanquin dat ongeveer 5,5 procent van de donoren antistoffen tegen het virus heeft - een cijfer dat na een aantal checks nog een half procentpunt hoger of lager kan uitvallen. Het onderzoek is niet representatief voor de gehele bevolking, al is het maar omdat donoren ten minste 18 en maximaal 79 jaar oud zijn. Toch geeft het een beeld van de verspreiding van het virus in Nederland.

Onder de Nederlandse bloeddonoren heeft 5 tot 6 procent antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Bloedbank Sanquin heeft een nieuwe ronde onderzoek gedaan en de voorlopige bevindingen gedeeld met het AD . De organisatie noemt het een „bescheiden stijging” ten opzichte van de eerste testronde in april. Toen werd bij 3 procent antistoffen aangetroffen. De resultaten laten volgens de onderzoeker en hoogleraar Hans Zaaijer zien dat het nog twee jaar duurt voor er sprake is voor groepsimmuniteit en een vaccin nodig zal zijn om de situatie eerder onder controle te brengen.

De burgemeester wijst erop dat, als de driehoek betere informatie had gehad over de omvang van het protest, er anders was gehandeld. „Achteraf constateren wij dat onze informatiepositie niet goed was; de driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter.” De oppositie in de raad uitte de afgelopen dagen kritiek op het handelen van Halsema. Ook fractievoorzitters in de Tweede Kamer vonden dat Halsema anders had moeten optreden.

Maandagochtend had de driehoek weer contact. Halsema werd rond 17.00 uur, de aanvangstijd van de demonstratie, „tot verbazing van de organisatie en politie” geïnformeerd dat zich op de Dam ongeveer duizend mensen verzameld hadden. Daarop werd zij door de hoofdcommissaris gewaarschuwd dat voldoende afstand houden niet meer mogelijk was. Maar, zo schrijft de burgemeester: „de politie adviseerde mij de demonstratie niet te ontbinden vanwege het gevaar op escalatie en geweld”. Rond 18.00 uur werd Halsema verteld dat er ongeveer vijfduizend mensen aanwezig waren, waardoor de naleving van de anderhalvemeterregel „vrijwel onmogelijk werd”. Handhaving kon op dat punt mogelijk leiden tot „geweld, paniek en verdrukking”.

Wel voegt zij toe dat zij zorgen had over de „mogelijke escalatie” van de demonstratie, gezien de situatie in de Verenigde Staten. Daarover sprak Halsema met de driehoek waarin zij zelf deelneemt, samen met de politie en justitie. „De politie had geen indicatie die dergelijke zorgen voor deze demonstratie zou onderbouwen. Het verwachte aantal deelnemers bleef rond de 250-300 deelnemers”, schrijft Halsema vervolgens.

In de brief licht de burgemeester toe hoe haar besluit de demonstratie niet op te breken, tot stand kwam. Zo schrijft Halsema dat zij zondagmiddag door de politie werd ingelicht over de verwachte opkomst. Er werden toen driehonderd actievoerders verwacht. Het contact met de organisatie, waarbij afspraken werden gemaakt over afstand houden, verliep volgens Halsema „goed”.

De beelden van een te volle Dam tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme waren volgens burgemeester Femke Halsema „pijnlijk om te zien”. Dat schrijft zij in een feitenrelaas dat woensdag naar de Amsterdamse gemeenteraad is verstuurd. Halsema erkent dat er door de demonstratie in de hoofdstad op maandag „mogelijk gezondheidsrisico’s” zijn ontstaan. Ook geeft zij toe dat haar „informatiepositie” niet goed was.

Vrachtvoer via de lucht in april met een kwart afgenomen

Het Nederlandse vrachtvervoer via de lucht was door de coronacrisis in april een kwart minder dan dezelfde periode vorig jaar. Waar in 2019 in totaal 138.000 ton werd vervoerd, was dat dit jaar slechts 103.000 ton. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. Het overgrote deel van het luchtvervoer loopt via Schiphol, waar slechts 93.300 ton werd vervoerd.

Het luchtvervoer gaat via specifieke vrachtvluchten maar ook met passagiersvluchten, die door lockdowns wereldwijd op grote schaal werden gecancelled. Het aantal reizigers van de vijf Nederlandse luchthavens daalde daarbij in april met maar liefst 98 procent. De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar naar 29 procent.

Waar in april 2019 nog 6,1 miljoen reizigers gebruik maakten van Schiphol, waren dat er nu slechts 126.000. Van en naar het vliegveld van Eindhoven reisden 8.000 passagiers (606.000 in 2019). De voornaamste bestemmingen waren binnen Europa. 13.7000 mensen vlogen van en naar het Verenigd Koninkrijk, 11.900 reisden van en naar Duitsland.