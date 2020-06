Carrie Lam: veiligheidswet komt er, ongeacht de weerstand

Ondanks de bezwaren van Downing Street heeft Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, gezegd dat een omstreden veiligheidswet gewoon doorgevoerd zal worden. Dat meldt persbureau Reuters. De nieuwe wet uit de koker van China perkt de activiteiten van de oppositie in Hongkong verder in.

Premier Boris Johnson herhaalde woensdag eerdere waarschuwingen dat het Verenigd Koninkrijk de inwoners van de voormalig Britse kolonie niet in de steek zal laten. Johnson verwees daarbij opnieuw naar een visumregeling voor BNO-paspoorten (overzeespaspoorten).

Anders dan Buitenlandminister Dominic Raab liet Johnson in het midden of het gaat om Hongkongers die al beschikken over een BNO, of om inwoners die er een zouden kunnen aanvragen. Die eerste groep bestaat uit 350.000 Hongkongers. Zij kunnen momenteel een visum krijgen voor zes maanden. Mogelijk wordt die termijn verlengd. Nog eens 2,5 miljoen Hongkongers komen in aanmerking voor een Brits-overzees paspoort.

Johnson schrijft in een opiniestuk in South China Morning Post dat de wetgeving de autonomie van Hongkong ernstig zal aantasten. De premier wijst er bovendien op dat wanneer Lam de wetgeving doorvoert, zij afspraken uit de Chinees-Britse verklaring van 1984 over de autonomie van Hongkong schendt. Dat betekent volgens Johnson dat het VK geen andere keus heeft dan „de diepe historische en vriendschappelijke banden met het volk van Hongkong na te leven”.

Protesten

De nieuwe wet verbiedt buitenlandse inmenging, alsmede opruiende activiteiten die zijn gericht op het ten val brengen van de regering. Woensdag spreekt Lam met belangrijke veiligheidsadviseurs in Beijing over de wet. Vorige week werd tijdens het Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement, al ingestemd met de wetgeving.

Naar aanleiding van de veiligheidswet laaiden protesten in Hongkong tegen Lam weer op. Demonstranten vrezen dat de wet zal leiden tot grotere inmenging van Beijing. Vorig jaar werd al hevig gedemonstreerd tegen een omstreden uitleveringswet. Die protesten mondden uiteindelijk uit in pro-democratieprotesten gericht tegen de door China aangestelde Lam.

Hongkong was een Britse kroonkolonie tot het in 1997 aan China werd overgedragen. Bij die overdracht werd de regio een grote mate van zelfstandigheid toegekend.