Cannes onthult aantrekkelijke ‘virtuele’ selectie

Een Gouden Palm of Grand Prix valt er in 2020 niet te winnen, maar directeur Thierry Frémaux van Cannes, ’s werelds belangrijkste filmfestival, onthulde woensdag toch een officiële selectie van 56 films.

Cannes 2020, dat was gepland voor 12 tot 23 mei, werd door de coronapandemie eerst uitgesteld tot eind juli en op 13 april definitief afgelast toen president Macron tot september alle evenementen verbood. In het Palais des Festivals worden nu daklozen opgevangen.

Frémaux’ ‘virtuele’ selectie telt vijftien relatief jonge, debuterende regisseurs: ongewoon veel voor Cannes, een filmfestival voor arrivés. Andere titels waren wel zo’n beetje bekend zoals The French Dispatch van Wes Anderson, François Ozons zonnig terugblik Été 1985, twee films van Steve McQueen - Lover’s Rock en Mangrove - alsmede Druk van Thomas Vinterberg (Jagten, Festen), een ode aan de alcohol. Het Franse smaldeel is met 21 films opvallend groot, vorig jaar waren dat 13 films. Ook had Cannes de eerste computeranimatiefilm van de Japanse studio Ghibli getoond, Aya and the Witch, en Pixarfilm Soul van Pete Docter (Up).

Een aantrekkelijke line-up; Frémaux weigerde te zeggen in welk van zijn vijf programma-onderdelen die films waren beland - Competitie, Un Certain Regard (tweede competitie) of Midnight Screening (genre). Van Cannes’ selectie hebben 16 films, ofwel 28,7 procent, een vrouwelijke regisseur - een heet hangijzer. Frémaux kon kiezen uit 2.067 ingezonden films, een record.

Cannes stelt dat deze ‘virtuele selectie’ is bedoeld om films te steunen die nu zonder Cannes’ prijzen en publiciteit in de bioscoop arriveren. Sommige films, zoals Paul Verhoevens nonnendrama Benedetta, zijn doorgeschoven naar Cannes 2021.

Het is de tweede keer dat het filmfestival niet doorgaat: in debuutjaar 1939 - Cannes was toen alternatief voor het fascistische filmfestival van Venetië - brak vlak voor de opening de Tweede Wereldoorlog uit. In 1968 werd het festival halverwege gestaakt uit solidariteit met protesterende studenten in Parijs.

Veel van Cannes’ titels zullen in de herfst elders opduiken: Frémaux verwacht dat de filmfestivals van Toronto, Pusan, Deauville, New York, Tokyo and Mumbai zijn films vertonen. San Sebastian (21 september) verandert volgens Frémaux het reglement zodat door Cannes geselecteerde films daar toch in competitie mogen voor de Gouden Schelp.

Grote rivaal Venetië noemde Frémaux nadrukkelijk niet; bovendien bevatte zijn selectie geen enkele Italiaanse titel. Het festival van Venetië in september lijkt een geheide uitwijkoptie voor Cannes’ allergrootste titels. Hoewel er dit voorjaar vaak sprake was over crisissamenwerking tussen Cannes en Venetië, klonk er uit Italië ook korzeligheid over het dralen van Cannes - ging het festival nu door of niet? Het stempel ‘selectie van Cannes’ impliceert ook dat Venetië het met de afleggertjes van Cannes mag doen, of dat Cannes ‘toestaat’ dat ‘zijn films’ nu elders worden vertoond - een formulering die Frémaux meermalen gebruikte. Dat zien Venetië én filmmakers anders.