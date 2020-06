Biden dichter bij nominatie na zeges voorverkiezingen

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden staat op het punt definitief de nominatie binnen te slepen om het bij de verkiezingen in november op te nemen tegen president Donald Trump. Hij won dinsdag zoals verwacht Democratische voorverkiezingen in zeven staten. Die zeges leverden hem honderden delegatieleden op.

Biden won voorverkiezingen in Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Indiana, Montana, New Mexico en South Dakota. Naar verwachting zal hij bij voorverkiezingen volgende week in Georgia en West Virginia voldoende gedelegeerden binnenhalen om de grens van 1.991 gedelegeneerden te passeren die nodig zijn voor de nominatie.

Het is geen verrassing dat Biden in alle zeven staten waar voorverkiezingen werden gehouden als winnaar uit de bus kwam, want hij heeft geen actieve tegenstanders meer. Zijn laatste rivaal om de nominatie, de progressieve senator Bernie Sanders uit Vermont, staakte in april zijn campagne - al staat zijn naam nog wel op stembiljetten en hoopt hij op delegatieleden, die invloed kunnen uitoefenen op het partijprogramma bij de Democratische Conventie, later dit jaar.

Dit bericht wordt uitgebreid.